San Francisco reta al Juventus

Juventus y San Francisco son los encargados de inaugurar la segunda jornada de la Liga Primera, cuando se enfrenten esta noche (7:00). El equipo capitalino jugará en calidad de local en el Estadio Independencia, debido a las obras de cambio de césped en el estadio nacional de futbol, que no permiten que este sea utilizado.

Ambos equipos vienen de empatar su primer compromiso del torneo, Juventus repartió puntos con la tropa de la UNAN, y hoy espera poder cosechar su primera victoria del torneo. San Francisco logró dar la sorpresa de la jornada cuando rescató un punto frente al Walter Ferretti, en el Olímpico de San Marcos.

“El resultado es positivo, el equipo tuvo un buen comportamiento, sobre todo en la parte defensiva, también creamos opciones de gol, pero no las supimos concretar”, dijo Javier Londoño, entrenador del San Francisco FC, refiriéndose al juego de su equipo ante el Ferretti. Para el juego de esta noche, Londoño espera un mejor trabajo de sus pupilos debido a que “el equipo tiene que ir mejorando, administrar mejor el balón, no perderlo tan rápido y ser más claros en cuanto a la idea de juego en el último cuarto de cancha”.

El hecho de ser un equipo recién ascendido coloca automáticamente al equipo de Masachapa como uno de los principales conjuntos con opciones de volver a segunda división, algo que no comparte el entrenador de este equipo. “Puedo asegurar que en mis planes no se me ha pasado, en ningún momento, que este equipo va a regresar a segunda división”, sentenció Londoño, quien considera estar “ante un reto importante” ya que gracias al futbol puede enseñarle a los muchachos de su equipo, que el futbol es una importante opción para crecer y madurar.

Más partidos

El día sábado el Real Estelí se verá las caras con el Real Madriz, en un duelo de realezas, este partido será a las 7:00 p.m. en el Estadio Independencia, continuando con la actividad de la jornada, el domingo, Diriangén medirá fuerzas ante UNAN, en el Olímpico de San Marcos a las 3:00 p.m., los dos conjuntos empataron su primer partido y buscarán alzarse con la victoria. A la misma hora se enfrentarán el CD Ocotal y Managua FC, en el Estadio Roy Fernando Bermúdez.

El partido entre Chinandega FC contra Walter Ferretti tendrá que esperar hasta el 30 de agosto para llevarse a cabo, esto se debe a la participación del equipo capitalino en la Conca champions, y por este motivo no puede ser disputado.