El padre del delantero brasileño Neymar afirmó haber intentado disuadir a su hijo de dejar el Barsa hasta el momento en que el club catalán bloqueó el pago de una prima por su renovación, en una entrevista difundida el sábado por la radio española Cadena Cope.

El traspaso del jugador al Paris SG procedente del FC Barcelona a cambio de 222 millones, su cláusula de rescisión, se oficializó el jueves. Ese mismo día, el astro escribió en su cuenta de Instagram que tomó su decisión "en contra de la opinión de su padre".

"Ha sido decisión suya. Está en el lugar donde él soñaba. Él estaba cómodo, en una zona de confort, tranquilo... Ha escuchado el consejo de sus amigos. Escuchó a las personas que le rodeaban, quería afrontar este desafío. Y ahora sigue su destino. Creo que ha tenido mucho coraje, tenía el derecho de hacer esa elección", declaró su padre.

Un portavoz del Barça expresó el viernes el descontento del club con el jugador y anunció que no pagaría la prima de renovación de 26 millones de euros estipulada en el contrato firmado en 2016.

"Si no nos lo paga, no puedo hacer nada. Ahora no me podría someter a un chantaje, tú te quedas, tú sigues... En este momento el Barcelona perdió mi apoyo cuando hizo eso, hasta el momento lo tenía, yo estaba del lado del Barcelona intentando convencer a Neymar de que se quedara", añadió Neymar Sr, que descartó que su hijo se haya ido al PSG para no seguir a la sombra del argentino Leo Messi.

"El Barcelona tenía protagonista y siempre será el protagonista. No solo por el amor y el respeto que Neymar le tiene a Leo, es su ídolo. Imagina que todo el mundo dijera que tiene que ser su sustituto, él no quiere ser su sustituto", sentenció.