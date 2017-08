El Real Estelí afrontará el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga Concacaf ante el CD Águila de El Salvador, con 1-0 en contra y con la necesidad de concretar las oportunidades que se le presenten en ataque, para poder avanzar a la siguiente ronda. En el Estadio Independencia (6:00 p.m.), los rojiblancos intentarán dar el salto de calidad que se les ha negado en eventos internacionales, pero sin caer en ansiedad, conscientes de que podrían ser víctimas de sus propias emociones.

Así lo confesó Franklin López, referente del mediocampo norteño, quien admite la importancia de saltar al campo en actitud ofensiva, pero “con paciencia en la elaboración de nuestro juego” para no darle tantas libertades al conjunto salvadoreño. “Nosotros siempre apostamos a ganar, ya son muchos años los que llevamos tratando de hacer historia y entiendo que la afición nos pide trascender, pero no debemos entregarnos, hay que tener mente fría para buscar un resultado positivo”, manifestó.

Según López, ahora más que nunca la relación afición-equipo, será clave para la obtención del objetivo. “Entiendo sus exigencias (de los fanáticos), ellos han estado siempre con nosotros, alentándonos y sé que debemos de retribuir a esa entrega. Repito, les pedimos paciencia y que no bajen la guardia, trataremos de definir las oportunidades que tengamos para ganar ese juego. Estos torneos de Concacaf son complejos, no podés irte de boca, tenés que saberte parar, si no salimos goleados”, aseveró el mediocampista.

Sobre la posibilidad de que pueda alinear en el once titular del estratega Otoniel Olivas, Franklin considera que “el técnico tiene la última palabra, yo trabajo para contribuir al grupo, pero no decido si inicio en el primer tiempo o si entraré de cambio. Eso sí, no importa quiénes abran el juego, todos perseguimos el mismo objetivo, ganar, y sé que mis compañeros están comprometidos con la causa”, dijo López, quien ha marcado en las dos primeras jornadas del torneo de Apertura de la Liga Primera, ambos goles de tiro libre.

Sobre el triunfo del Club Deportivo Walter Ferretti 4-1 ante el Belmopán Bandits de Belice, que lo convirtió en el primer equipo nicaragüense en conseguir una victoria en un torneo de la Concacaf, el exseleccionado nacional no dudó en felicitar a los rojinegros, al tiempo que reiteró su deseo de que el “Tren del Norte” logre ahora conseguir una victoria. “Me queda felicitar al Ferretti, ellos ya dieron un paso, es tiempo de pensar en nosotros, en el trabajo que debemos de hacer. No tenemos presión, estamos motivados, con la idea de poder ganar y avanzar en esta eliminatoria”, remarcó.