El nicaragüense Cheslor Cuthbert está imparable en la categoría Triple A con el Omaha Storm Chasers, equipo que ayer se impuso con pizarra de 8-4 al Memphis Redbirds, en un juego en el que el pelotero costeño pegó un sencillo en cuatro turnos al bate, llegando a seis partidos de forma consecutiva con al menos un imparable. Ahora Cheslor presenta un promedio ofensivo de 271 puntos, como resultado de sumar 16 incogibles en 59 turnos al bate.

Doble jornada-La Costa Caribe (9-6) se enfrentará hoy a las Fieras del San Fernando (5-11) a partir de las 10:00 a.m. en el estadio nacional Denis Martínez, en el inicio de la serie que no ha podido realizarse a causa de las constantes lluvias en territorio caribeño. Una victoria necesita la tropa costeña para lograr su clasificación a la segunda ronda del campeonato y de no conseguirla en esta doble jornada, mañana se jugarán los otros dos partidos en el mismo escenario. Si la Costa logra hoy su boleto, los playoffs iniciarían mañana.

Duelo de nicas.- El próximo sábado a las 7:10 de la noche, los Angelinos de Los Ángeles enfrentarán a los Marineros en Seattle, en un juego en el que los nicaragüenses Juan Carlos Ramírez y Erasmo Ramírez serán los abridores. Juan Carlos llega a este desafío con un balance de 10-9 y una efectividad de 4.03, mientras que Erasmo se presenta con récord de 4-4 y promedio de carreras limpias permitidas de 5.10. En su última salida como relevista este año, Juan Carlos se apuntó una victoria ante los Marineros, a los que les permitió dos carreras limpias en 1.1 episodios. Por su parte, Erasmo ya derrotó a los Angelinos en este 2017, limitándolos a solo 2 anotaciones limpias en seis entradas completas.

Serán abanderados- La seleccionados sub-15 de Nicaragua que participará en el Campeonato Panamericano de Beisbol en Cartagena, Colombia, será abanderada hoy a las 5:00 p.m. en el Salón Conaderfi del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND). Los muchachos realizaron ayer una jornada intensa de preparación, con el objetivo de llegar afilados a este torneo que es clasificatorio al mundial de la categoría. La tropa nacional está en el grupo B, en compañía de Estados Unidos, Venezuela, Panamá, Argentina y Cuba, este último el rival contra el que debutarán el próximo viernes 11 de agosto.

Llegan hoy- A las 11:30 de la mañana arribarán al Aeropuerto Nacional Augusto C. Sandino los niños que en los recientes días participaron en el Campeonato Mundial sub-12 en Tainan, Taiwán. Esta selección, comandada por jugadores como Jeral Bravo, Jarold Montealto, Tito Martínez, Bryant Machado y Diego Collado, logró el sexto lugar en el torneo, forjando una destacada actuación que incluyó victorias sobre selecciones de gran nivel como las de Panamá y México.