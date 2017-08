Rosendo Álvarez reconoció este miércoles en conferencia de prensa que se equivocó con la manera efusiva de cuestionar la puntuación de Hiram Muñiz (4 puntos de ventaja a Mejía) en el combate que perdió Ramiro Blanco contra Alexander Mejía, por el título Fedelatin 122 libras el pasado 28 de julio en el gimnasio Nicarao.

La Comisión Nicaragüense de Boxeo Profesional (Conibop) suspendió la licencia de entrenador al excampeón mundial Rosendo Álvarez por un periodo de 6 meses, según un informe de la institución que se filtró a El Nuevo Diario.

Dicho escrito fue redactado el pasado 4 de agosto, y en él se señala que en la sesión ordinaria de la Conibop, el miércoles dos del mismo mes, Gustavo Solórzano, miembro de la institución y comisionado de turno de la velada boxística del 29 de julio de la Promotora Búfalo Boxing, “expuso en su informe de la velada, las anomalías del desarrollo del programa de boxeo y el resultado de la pelea de Ramiro Blanco vs. Alexander Mejía, y agregó al final que todos los oficiales del boxeo merecen respeto. La junta directiva constató con el señor Hiram Muñiz y algunos miembros de Conibop; que efectivamente Rosendo había expresado palabras soeces e insultantes en contra de los oficiales después del fallo de la pelea entre Ramiro vs. Mejía en el gimnasio Nicarao”, cita el informe.

Se equivocó

Álvarez indicó ayer en conferencia de prensa que introdujo una carta de apelación ante la Conibop, para que la institución revoque la sanción. Además, el excampeón mundial aprovechó para pedirle disculpas públicamente a Muñiz, reconociendo que se excedió con sus palabras. “Realice la apelación, estoy esperando la resolución. Dije en mi carta que quería pedirle disculpas al juez Hiram Muñiz, que fue a quien critiqué por su fallo porque la decisión no me pareció correcta, no solo a mí, sino a los medios de comunicación. Dije una palabra incorrecta en medio de la euforia y el enojo. Por eso pido disculpas públicamente al joven Muñiz”, declaró Rosendo.

Álvarez confirmó que recibió el informe de la Conibop, no obstante, se mostró en desacuerdo que haya sido divulgado públicamente, pues la sanción se mantenía en privado entre la comisión, el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) y el excampeón mundial. “Recibí una carta, pero no sabía que era pública. Filtraron el informe de mi sanción, ya es la segunda vez que lo hacen sin ser oficial por parte de la comisión. Solicitaré a los miembros de la Conibop que se haga una revisión, aunque sea una figura, si hay una decisión de sancionarme las cosas deben ser claras y transparentes, esto no me está gustando”, expresó.