El fondista Erick Rodríguez, único representante nicaragüense del Mundial de Atletismo en Londres, compitió la tarde de ayer en la categoría 1,500 metros planos en ese evento. Rodríguez quedó penúltimo, de 15 contendientes, en el tercer heat de su competencia que fue ganada por el australiano Luke Mathews, con tiempo de 3 minutos, 38 segundos y 19 décimas.

El nicaragüense marcó 3 minutos, 52 segundos y 35 décimas, superando su mejor marca del año, la cual había sido de 3 minutos, 58 segundos y 65 décimas, más no su registro histórico, esto le coloca como número 1 del ranking centroamericano en este de 2017 desplazando al costarricense Juan Diego Castro, que tiene tiempo de 3 minutos, 53 segundos y 8 décimas.

Luego de la competencia Rodríguez ambientó en plática con El Nuevo Diario sentirse contento con la experiencia de su participación en este, que es su tercer Mundial de Atletismo. “Hoy me di cuenta que teniendo las condiciones que tienen los atletas de estos países, no me van a ganar muy fácilmente en los Juegos Deportivos Centroamericanos”, manifestó el atleta.

“Espero que en los Juegos Centroamericanos se dé una mejor marca y romper mi mejor récord que es de 3 minutos, 49 segundos y 64 décimas”, dijo Rodríguez. De hecho, esa marca del fondista es el actual récord nacional en esta categoría que impuso Rodríguez en el pasado Mundial de Atletismo en 2015 en Beijing, China.

Mejor entrenamiento

El atleta nica finalizó diciendo: “Doña Xiomara (Larios, presidenta de la Federación Nicaragüense de Atletismo) estaba ahí, miró mi carrera, anotó mi tiempo, ella está muy satisfecha con el trabajo que hice, porque miró el esfuerzo que hice y está muy contenta. Para los Juegos (Centroamericanos) pienso prepararme bien, en Jinotega, aunque sería bueno que me mandaran, el resto del tiempo que falta para los Juegos, a un campamento a otro lado, para llegar en mejores condiciones”.

Por su parte, Xiomara Larios, presidenta de la FNA, manifestó sentirse contenta con la participación de Rodríguez y expresó que la marca impuesta por el atleta en esta Mundial “está prácticamente segura la medalla de oro para los Juegos Centroamericanos en diciembre y con posibilidades de romper su propia marca nacional, que es de 3:49.64 en manos de Erick”.

Respecto al campamento que Rodríguez mencionó, Larios manifestó que “eso sería lo mejor, ya que del lugar donde él es originario (Jinotega) no tiene las condiciones, como una pista de atletismo y él necesita correr con parciales, a pesar que es un corredor con muchas agallas, necesita cambiar de estrategia en cuanto al ritmo que debe mantener durante la carrera, que es lo que hacen todos esos corredores de nivel”.

En la clasificación general de los 1,500 metros, Erick quedó en la plaza número 39, superando en tiempo a Dominic Lobalu (equipo de atletas refugiados) y Richard Douma (Holanda), quienes quedaron en las posiciones 40 y 41 respectivamente.