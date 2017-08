Zidane advierte que partido sin Neymar no será fácil

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, admitió que "no hay muchos como Neymar", pero en la víspera de la ida de la Supercopa de España que disputa ante el Barcelona, afirmó que ve fuerte a su rival y advirtió de que si piensan "que va a ser más fácil", cometerán un error.



Preguntado Zidane por si ve más débil al Barcelona sin el brasileño Neymar, aseguró que "para nada, todo lo contrario", convencido de que pese a que es un jugador único en sus características, su rival no pierde poderío.

"Han tenido cambios pero al final el Barcelona es el Barcelona. Sabemos cómo juegan y su idea de juego no va a cambiar. Puedes cambiar un jugador y Neymar no es lo mismo, no puedes encontrar otro como él, pero hay otro que lo puede hacer bien. Si pensamos que va a ser más fácil nos equivocamos", manifestó.



"El que va a jugar mañana lo va a hacer bien, no como Neymar que es muy bueno, pero lo hará bien. No estoy preocupado por eso porque el que juegue lo hará perfecto para el Barcelona. No hay muchos jugadores como Neymar", añadió.



Zidane reconoció que le gustaría que la final de la Supercopa de España fuese "a un partido" y confirmó el buen estado del portugués Cristiano Ronaldo para ser titular.



"Estamos todos bien, perfectos física y mentalmente. Todos quieren jugar y eso es bueno, pero luego voy a tener que elegir. Cristiano está listo, está muy bien. Ha tenido vacaciones, son cinco o seis días ya con nosotros, pero físicamente ha trabajado muchísimo donde estaba de vacaciones. Está listo para jugar", confirmó.

Ahora tiene que decidir si apuesta por la BBC y mantiene a Isco, fórmula que dijo que puede encajar tácticamente, o sacrifica alguna de sus cuatro piezas ofensivas.



"Compatible lo es (Isco más la BBC), luego hay que administrar el resto pero puedo hacer muchas cosas, no tengo restricción. Veremos como jugar mañana y otros partidos", dijo sin desvelar sus intenciones.



A diferencia de otros años donde la Supercopa de España es tratada como un título menor, Zidane quiso darla importancia por el rival que se encuentra el Real Madrid en la final.



"Es la Supercopa de España, tiene un valor especial porque es un título. Contra el Barcelona sabemos que es algo más, es una final contra el mejor rival que va a ser importante", destacó.



Aunque el técnico madridista mantiene las puertas abiertas para una llegada antes del final de mercado, dejó clara su felicidad con la plantilla que tiene. "En el fútbol hasta el día 31 puede pasar de todo. Estoy muy contento con mi plantilla y no quiero cambios".