Una triste despedida para Bolt en Londres-2017

Usain Bolt no tuvo la mejor de las despedidas. En la última carrera de su vida como atleta, la final del relevo 4x100 metros del Mundial de Londres-2017, terminó en el suelo, lesionado y sin medalla.

El mejor atleta de todos los tiempos cerraba el relevo de Jamaica y corría hacia su última medalla, que parecía ser de bronce, al ir lejos Gran Bretaña, que se hizo sorprendentemente con el oro, y Estados Unidos, plata.

Pero a unos 40 metros de la meta, Bolt aminoró el ritmo, quejándose de su pierna izquierda.

El jamaicano trató de llegar a la meta y desistió, quedando boca abajo, desconsolado.

Gran Bretaña ganó con un tiempo de 34.47, sorprendiendo a los estadounidenses, segundos con 37.52, grandes favoritos, con Justin Gatlin y Christian Coleman, oro y plata en 100 metros, mientras que el bronce fue para Japón (38.04).

Pero el resultado era lo de menos, la noticia, triste, era que Bolt no se retiraba del atletismo como merecía, en un podio, o al menos llegando a la meta.

Nada hacía imaginar ese final cuando se veía a un Bolt relajado en los momentos previos, cuando se cruzó en el pasillo hacia la salida con la mascota del Mundial, que le puso una pequeña pancarta con la frase "See you soon" (Nos vemos pronto) y Bolt bromeó boxeando con el muñeco.

Triste final para el campeón, que en el Mundial de Londres-2017 que significaba su retirada, se va con un bronce en 100 metros.

Magro bagaje en Londres para un atleta que había logrado antes trece medallas en Mundiales, once de ellas de oro, y ocho títulos olímpicos.

El cuarteto jamaicano masculino se había clasificado por la mañana para la final, en la penúltima carrera profesional del mítico velocista.

Jamaica, con un cuarteto formado por Tyquendo Tracey, Julian Forte, Michael Campbell y Usain Bolt, se impuso en su serie con un tiempo de 37.95.

Cambios en la final

En la final, Omar McLeod, campeón de 110 metros vallas en Londres, y Yohan Blake, cuarto en la final de 100, sustituyeron a Tracey y Campbell.

"No hay palabras para describir cómo me siento. He sentido mucho el apoyo del público y lo aprecio", afirmó Bolt tras esa primera carrera.

"Toda la energía que recibo del público es algo increíble", añadió.

Bolt no pudo lograr su duodécimo título en Mundiales ni su decimoquinta medalla en una prueba en la que Jamaica tiene el récord mundial desde los Juegos de Londres-2012, con 36.84.

Ganó Gran Bretaña, con su segundo oro en el Mundial tras el triunfo de Mo Farah en 10.000 metros, con un cuarteto formado por Chijindu Ujah, Adam Gemili, Daniel Talbot y Nethaneel Mitchell-Blake.

Bolt, que cumplirá 31 años el próximo 21 de agosto, no perdía en relevos desde el título de los Juegos de Pekín-2008, al que sumó dos triunfos olímpicos más en Londres-2012 y Rio-2016.

Sin embargo perdería este año el oro de relevos de Pekín-2008 por el positivo por dopaje de su compañero Nesta Carter.

En 100 metros, hasta este bronce en Londres-2017, no había perdido ninguna carrera en un gran eventos desde Pekín-2008, logrando tres oros olímpicos y otros tantos mundiales en Berlín-2009, Moscú-2013 y Pekín-2015.

Solo se le escapó el oro de 100 metros en el Mundial de Daegu-2011. Debido a una salida falsa quedó eliminado y el oro lo ganó su compatriota Yohan Blake.

En la prueba de 200 metros, fue en la única en que se mantuvo invicto desde Pekín-2008, sumando tres oros olímpicos y cuatro mundiales.

Aunque era su prueba favorita, no quiso disputarla en 200 metros para no forzar su ya desgastado físico.

Pese a los traspiés de 100 metros y el relevo 4x100 metros de Londres, nadie puede quitar a Bolt la etiqueta de más grande atleta de todos los tiempos.

Sus catorce medallas mundiales y sus ocho oros olímpicos así lo atestiguan.