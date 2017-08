El abecedario de la nueva temporada en el fútbol europeo

Este es el abecedario para comprender la nueva temporada del fútbol europeo.

ABBA

No se trata del exitoso grupo sueco que copó listas en los años 80, sino de lo que parece el futuro de las tandas de penaltis. Con el tie break del tenis como ejemplo, se pretende reducir la ventaja que supone comenzar lanzando (vence el 60 por ciento de los equipos que inicia la tanda). La UEFA lo experimentó en los Europeos masculino y femenino sub'17 y la Supercopa inglesa se decidió de esa forma. El primer equipo lanza un penalti y, a continuación, el rival dos.



BIELSA

La nueva aventura europea del argentino Marcelo Bielsa, en el Lille francés, despierta tanta expectación como las anteriores. "El Loco", nombrado por la BBC el técnico más influyente del mundo -por su ascendente sobre Guardiola, Pochettino o Sampaoli- se ha ganado el protagonismo tanto por la admiración que despierta como por sus espantadas (Espanyol, Athletic, Marsella...)



CHAMPIONS

La temporada 2017/18 está condicionada por el cambio en el formato de la Champions a partir de 2018/19. De esta forma, los cuatro primeros clasificados de este curso acudirán directamente a la fase de grupos, al igual que el campeón de la Liga Europa. Y ya sólo contará el coeficiente UEFA de cada conjunto, no se sumará el de la Federación correspondiente.



DIEGO COSTA

Pocos jugadores han tenido las ideas tan claras pese a las presiones. Costa supo que quería jugar con España y no le importó que el Mundial 2014 se jugase en Brasil. Ahora, sabe que su futuro pasa por regresar al Atlético de Madrid y está dispuesto a cualquier cosa para lograrlo; desde declararse en rebeldía en el Chelsea hasta quedarse sin jugar hasta enero, cuando puede ser el mejor regalo de Reyes que reciba un Atlético falto de gol.

ERNESTO VALVERDE

El nuevo entrenador del Barcelona tiene el complicado reto de suplir a Luis Enrique, ganador de algún título cada año que estuvo, y sobre todo de cambiar una dinámica que ha convertido al Real Madrid en el dominador del fútbol mundial. Sin Neymar y con la plantilla a medio hacer, el "Txingurri" no lo tiene fácil.



FÚTBOL FEMENINO

Con la Liga Iberdrola consolidada en España, las cifras obtenidas por el último europeo (240.000 aficionados en los estadios y un amplio seguimiento televisivo y en redes sociales en toda Europa) han confirmado al fútbol femenino como un valor en alza, como demuestra el hecho de que, con la aparición del Juventus Women, tan sólo el Real Madrid no cuenta con un equipo femenino entre los grandes del continente.



GUARDIOLA

Temporada decisiva para el crédito de Josep Guardiola en Inglaterra. Tras una gris temporada inicial -la primera sin títulos desde que está en la elite-, el técnico catalán ha dispuesto de una inversión de 245 millones de euros para rejuvenecer la plantilla del Manchester City.



HOOLIGANS

Rebrotaron en la Eurocopa de Francia cuando parecía un problema superado y su amenaza se mantiene latente con irrupciones puntuales (Bastia, West Ham, Legia, Hannover 96) que alertan sobre lo que puede ocurrir en el Mundial de Rusia.



INIESTA

Iniesta comienza la temporada sin haber firmado su renovación con el Barcelona. Tras un curso en el que ocupó el banquillo más de lo que deseaba, el héroe del Mundial de Sudáfrica afronta, con 33 años, un año decisivo, porque no sólo despierta dudas su papel en el Barça, sino que en año de Mundial no está clara su jerarquía en la selección.

JUEGO LIMPIO FINANCIERO

El fichaje de Neymar y el posible de Mbappé han puesto de actualidad el Juego Limpio Financiero, el sistema ideado en 2011 por la UEFA bajo la consigna de que ningún equipo que participe en competiciones continentales puede gastar más de lo que gana. La gran pregunta es cómo podrá cumplir con él el PSG, que ya fue sancionado en 2014.



KEYLOR NAVAS

Puesto en entredicho casi desde su llegada, Keylor Navas va acumulando títulos con el Real Madrid y comienza una nueva temporada sin que se concrete ninguna de las llegadas que a menudo copan las portadas, pero la amenaza persiste...



LEO MESSI

Un rey en apuros. Acosado en su palmarés individual por Cristiano Ronaldo, que puede volver a copar todos los premios, Messi carga esta temporada con la recuperación del Barcelona y, sobre todo, con la historia; con 30 años puede estar ante una de las últimas ocasiones de ganar un Mundial.



MBAPPE

Fue la sensación del pasado curso. Su irrupción fue tan estruendosa que le bastaron seis meses para disparar su cotización hasta los 180 millones de euros, pero ahora debe confirmar que es la gran estrella del futuro.



NEYMAR

Al jugador más caro de la historia (222 millones de euros) ya no le basta con ganar títulos; ahora debe demostrar que dejó de estar a la sombra de Messi porque puede ser el mejor, en el PSG y con Brasil.



ÑÍGUEZ

Un apellido habitual en los últimos años en el fútbol español, tiene a su representante más destacado en Saúl, el jugador del Atlético de Madrid que, como demostró en el Europeo sub'21, lidera junto a Marco Asensio a una generación ilusionante que se siente capaz de disputar el Mundial.



OBLAK

El portero menos goleado de las dos últimas temporadas en España, ha sido elegido junto a Neuer y Buffon como uno de los tres mejores de Europa, lo que fuerza al Atlético a renegociar su contrato y a aumentar su cláusula de rescisión para alejarle del voraz PSG.



PAUSA

Por primera vez, los partidos de LaLiga podrán detenerse para que se hidraten los jugadores cuando haya altas temperaturas. Será una vez en cada tiempo y siempre a partir del minuto 25.



QATAR SPORTS INVESTMENTS

La empresa propietaria del París Saint Germain ha cambiado las reglas del mercado de fichajes, ha hecho temer a los grandes del fútbol europeo por sus estrellas y ha abierto el debate sobre si es lícito que algunos clubes cuenten con el respaldo económico de un país extranjero, lo que se denomina "clubes-estado".



RUSIA 2018

El Mundial marcará toda la temporada, no sólo porque hasta noviembre muchas selecciones se juegan su clasificación, sino porque los grandes jugadores saben que el año no acaba en mayo y que deberán prolongar su estado de forma hasta julio.



SUCCESSFULL DECEPTION OF A MATCH OFFICIAL

El fútbol inglés lo ha introducido esta temporada. Viene a significar "engañar con éxito al árbitro" y la Premier está dispuesta a castigarlo. Tanto por tirarse en el área como por fingir lesiones que conlleven la expulsión de un rival. Un panel compuesto por un exárbitro, un exentrenador y un exfutbolista analizarán los vídeos de la jornada en busca de "evidencias claras y abrumadoras" y sancionarán a los jugadores tramposos con dos partidos de suspensión.



TRANSFER REQUEST

Otra expresión inglesa que, pese a haber sido utilizada en otros casos sonoros -Xabi Alonso y Fernando Torres para dejar el Liverpool- se ha puesto de moda este verano. Pese a no ser vinculante, supone una petición expresa de la intención del jugador de abandonar el club cuando éste no está dispuesto a negociar. Para recalar en el Atlético lo ha utilizado Diego Costa -como anticipó a Efe su abogado- y también Phillipe Coutinho, para forzar su pase al Barcelona desde el Liverpool.

UNAI EMERY

Como Guardiola, Emery no tiene margen de error, presionado por los millonarios fichajes que ha hecho el PSG. Pese a ganar en su año de adaptación al fútbol francés tres títulos (Supercopa, Copa de la Liga y Copa), su trabajo quedó marcado la campaña pasada por el 6-1 del Camp Nou. Ahora, se le exige ser el mejor en Francia y aspirar a todo en Europa.



VAR

La introducción del vídeoarbitraje en algunas de las grandes Ligas (Alemania, Italia, Portugal...) tendrá su colofón en el Mundial de Rusia. Supone la gran revolución tecnológica de la historia del fútbol.



WANDA METROPOLITANO

Será en la cuarta jornada de Liga cuando, después de casi medio siglo, el Atlético concrete la mudanza del Calderón al nuevo Wanda Metropolitano. Ante el Málaga, en el fin de semana del 16-17 de septiembre, el equipo de Simeone estrenará un nuevo recinto que mete al club en una nueva dimensión, con uno de los estadios más modernos del mundo, candidato a albergar la final de Champions en 2019.



XAVI HERNÁNDEZ

Pese a haber apurado sus últimos años en Catar, la impronta de Xavi Hernández en el fútbol europeo es indeleble. Y el 'metrónomo' que le dio al Barcelona y a la selección española los mayores éxitos de su historia ya ha anunciado que, con 38 años, se retira esta temporada. Como Buffon, que también afronta sus partidos finales, el fútbol europeo y mundial se encontrará con un hueco difícil de llenar.



YONGHONG LI

El sucesor de Silvio Berlusconi en el Milán es un empresario chino presidente del consorcio Rossoneri Sport Investment Luxembourg. Tras asistir a años de decadencia, la afición milanista ha puesto su esperanza en el desembarco chino y éste ha invertido 190 millones en recomponer la plantilla con una decena de fichajes.



ZINEDINE ZIDANE

El entrenador más exitoso de la pasada campaña ya se ha ganado la renovación hasta 2020. Hasta el momento, Zidane se ha mostrado como un magnífico gestor de una plantilla de estrellas. Este curso, deberá demostrar cómo administra la ansiedad de un grupo de jóvenes talentos (Isco, Asensio, Lucas Vázquez, Ceballos) que piden minutos y miran de reojo al Mundial.