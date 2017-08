Espinoza: No nos achicamos ante nadie

En plena pretemporada, antes de que iniciara el Torneo de Apertura de la Liga Primera, se rumoró sobre la posible salida del arquero Denis Espinoza del Club Deportivo Walter Ferretti. En menos de 24 horas, el hipotético cambio de equipo del “Pulpo” provocó tal ruido que obligó a la directiva rojinegra a desmentir las informaciones que lo vinculaban, nada más y nada menos, que con el Real Estelí.

“Denis no ha pensado en abandonar al equipo, tiene contrato con Ferretti por un largo tiempo y no hemos hablado sobre la posibilidad de cortar relaciones, él es nuestro líder”, manifestó el presidente de la institución rojinegra, Emilio Rodríguez, horas después de que saltaran los rumores. Lo dicho por el regente ferretista fue respaldado por el propio Espinoza, no con palabras, sino con hechos.

El “Pulpo” inició la presente campaña tal como finalizó la temporada pasada, liderando desde su posición al grupo que dirige el estratega brasileño Flavio Da Silva. En los desafíos de octavos de final de la Liga Concacaf, Denis permitió un gol, por medio de un penalti, en el duelo de ida. En ese partido, la incidencia del guardameta rojinegro fue clave para que su equipo mantuviera una ventaja considerable en el marcador (4-1 final).

En Belice, durante el partido de vuelta, Denis mantuvo en cero su marco, realizando tres atajadas monumentales que de no haberlas logrado habrían representado goles del conjunto local. Ahora, en cuartos de final ante el Club Deportivo Plaza Amador, el guardameta diriambino salta como ese líder que brinda seguridad a sus compañeros, que los empuja anímicamente y que les hace creer que nada es imposible si tienen fe y agallas para afrontar sin temores cualquier desafío.

“No nos achicamos ante ningún equipo, nosotros tratamos de dar lo nuestro, nos preocupamos por mejorar día a día y ojalá, Dios primero, podamos encontrar ese nivel que nos ha permitido construir victorias y marcar historia para el futbol de Nicaragua. Estamos ansiosos por saltar al campo y jugar, nos preparamos para enfrentarnos a cualquier oponente, tenemos un grupo compacto y vamos a dar la cara. No sé si soy el líder del equipo, de lo que estoy seguro es de que somos un equipo que trabaja en pro de conseguir un objetivo y todos aportamos para lograrlo”, manifestó Espinoza.

Preparados para lo que sea

Aunque confía en que su equipo salga airoso de la eliminatoria ante los canaleros, Denis reconoce que el rival no será para nada cómodo, pero mirá el desafío como la oportunidad idónea de exhibir el verdadero potencial de los suyos, sin que se menosprecie el nivel de su oponente. “Sabemos del rival, ya es más complicado porque estamos en una segunda fase y los clubes que estamos en estas instancias hicimos más mérito que los que se quedaron, por ende, eso te indica de que tienen un mejor nivel que el conjunto al que nos enfrentamos en la ronda pasada. Siempre nos gustan los retos, enfrentarnos a buenos equipos para mostrar nuestra categoría y este jueves es cuando”, aseveró.

Consultado sobre las virtudes que destaca de conjunto rojinegro, Espinoza ambientó: “La posesión del balón nos puede sacar a flote, tenemos jugadores muy hábiles con la pelota, nos gusta manejarla muy rápida por el piso, haciendo paredes, buen acompañamiento en las transiciones y eso le hace daño a cualquier equipo. Si logramos tener el esférico y moverlo bien, se generan espacios, lo más importante es conseguir los goles, que es con que se ganan los partidos”. De esa forma, Denis ha demostrado tener un fuerte vínculo que lo une al CD Walter Ferretti, con un sentido de pertenencia que pocos jugadores pueden presumir.