Zinedine Zidane (Real Madrid), Luis Enrique Martínez (Barcelona), Diego Pablo Simeone (Atlético de Madrid), Pep Guardiola (Manchester City) y José Mourinho (Manchester United) figuran en la relación de doce aspirantes a recibir el premio de la FIFA The Best como mejor técnico de 2017.

La relación la completan Massimiliano Allegri (Juventus), Carlo Ancelotti (Bayern Múnich), Antonio Conte (Chelsea), Leonardo Jardim (Mónaco), Joachim Low (Selección Alemania), Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur) y Tite (Selección Brasil).

Las votaciones comenzarán el próximo lunes y se cerrarán el 7 de septiembre.

Los tres nominados finales se darán a conocer, como en el resto de categorías, a mediados de septiembre.

La ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar en Londres el 23 de octubre.

Los entrenadores en futbol femenino

El exentrenador del Barcelona Xavi Llorens, quien despidió su etapa de once años al frente del equipo con la conquista de la Copa de la Reina y el histórico pase a semifinales de la Liga de Campeones, es uno de los diez finalistas al Premio The Best a mejor técnico de fútbol femenino de 2017.

Xavi Llorens comparte nominación a los galardones que concede la FIFA con la inglesa Emma Hayes (Chelsea Ladies), el alemán Ralf Kellermann (Wolfsburgo) y el francés Gerard Precheur, campeón del torneo continental de clubes con el Olympique de Lyon.

Entre los candidatos figura asimismo Sarina Wiegman, quien condujo a la selección holandesa al éxito en la pasada Eurocopa, así como los seleccionadores Olivier Echouafni (Francia), Nils Nielsen (Dinamarca), Florence Omagbemi (Nigeria), Dominik Thalhammer (Austria) y Hwang Yong-Bong (Corea del Norte sub-20).

A mediados de septiembre, la FIFA comunicará el nombre de los tres finalistas. El ganador se conocerá el 23 de octubre, en una gala que tendrá lugar en Londres.

En el proceso de elección del premiado participarán "los cuatro actores principales del fútbol: seleccionadores nacionales, capitanes, medios especializados y seguidores", según informó el órgano rector del fútbol mundial.