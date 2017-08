El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, confirmó en la rueda de prensa posterior a la victoria de su equipo ante Las Palmas, la marcha del jugador internacional portugués Joao Cancelo al Inter de Milán.

El joven futbolista luso se despidió de la afición de Mestalla sobre el césped entre lágrimas a la conclusión del partido y, minutos después, el técnico confirmaba su marcha y elogiaba la actitud del futbolista, si bien no dio detalles de la operación.

En las últimas horas parece haberse concretado el intercambio de cesiones entre el Valencia y el Inter, por lo que Cancelo se marcharía al club lombardo cedido con opción de compra; mientras que el centrocampista francés Geoffrey Kondogbia, llegaría al Valencia en las mismas condiciones.

"Es de elogiar y mucho la actitud que ha tenido hoy Cancelo. Sabía que iba a ir al Inter antes de jugar el partido y quiso jugar. Creo que viene a demostrar lo que es este chico como persona. Ha tenido hasta ahora una vida nada fácil y es mucho carácter pero mucho sentimiento", señaló Marcelino.

"Estoy encantado de haberlo conocido, me hubiera encantado que se hubiera quedado pero hay que entender las actuaciones del jugador. Ahora es obvio que tenemos que fichar un jugador de banda, pero no sé si vamos a fichar también un atacante", prosiguió. Preguntado por si podía confirmar la llegada de Kondogbia, el preparador asturiano explicó que "no lo sé.

He visto a Gabriel en el entrenamiento esta mañana y a Murillo ahora. No sé con Kondogbia, supongo que vendrá, pero cuando lo vea lo afirmaré"