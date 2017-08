La hora del estreno de Neymar ante su público se acerca: la nueva estrella del PSG, que ya jugó ante el Guingamp, disputará sus primeros minutos en el Parque de los Príncipes el domingo (19h00 GMT) ante el Toulouse, en un estadio a rebosar, en la tercera fecha de la Ligue 1.

Sin embargo no será la primera ocasión en que el astro brasileño pise el césped del recinto parisino. Ya lo hizo en su presentación pública antes del partido de la primera fecha ante el Amiens (2-0), que no jugó al no estar cerrados los trámites administrativos de su fichaje.

La semana siguiente, en Guingamp (3-0), destacó con un gol y una asistencia al uruguayo Edinson Cavani.

Ahora Neymar podrá emular a su compatriota Rai, uno de los mitos del PSG, que en su debut el 11 de septiembre de 1993 ante el Montpellier anotó el único gol del encuentro.

Regreso como ídolo local

"El debut en casa siembre es algo especial", subraya Alain Roche, antiguo defensa del PSG.

"El ambiente será bonito. Creo que Neymar no sentirá la presión. La presión era más bien en su primer partido (en Guingamp). Era esperado como el Mesías y respondió desde su primera aparición", afirmó Roche a la AFP.

Neymar ya sabe lo que es jugar en el Parque de los Príncipes. Lo hizo con el Barcelona en Liga de Campeones. En septiembre de 2014 y en abril de 2015.

En esta ocasión los 45.000 espectadores estarán apoyándole, y posiblemente le tributarán una espectacular ovación.

Su presencia en Guingamp ya motivó que el conjunto bretón agotase todas las localidades (18.378), por lo que se espera un lleno similar en el estadio del PSG.

El técnico vasco Unai Emery estima que el brasileño de 25 años aporta "más calidad, y capacidad individual y colectiva al ataque" del PSG.

Con Neymar, pero sin el francés Blaise Matuidi, traspasado a la Juventus de Turín, el objetivo del PSG es "demostrar a todo el mundo que somos fuertes", y "continuar puliendo detalles para ganar partidos", señaló Emery.

Pero el Toulouse no quiere ser convidado de piedra en la fiesta de Neymar. El conjunto del sur de Francia sacó cuatro unidades la temporada pasada ante el PSG. Todo un aviso para las huestes parisinas.

El partido del domingo permitirá juzgar la aportación de Neymar al juego de su nuevo equipo, que debe estar a la altura de la proyección internacional que ha suscitado su fichaje.