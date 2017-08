El director del Maratón de Ciudad de México, Javier Carballo, aseguró este sábado que además de buscar el sello de plata de la Federación Internacional de Atletismo, la carrera que se cumplirá el domingo 27 de agosto transcurrirá "con un toque de romanticismo".



"Tenemos un cambio de recorrido con salida en el Zócalo, la principal plaza de la capital, cerca del Templo Mayor, y seguiremos la misma ruta del maratón de los Juegos Olímpicos de México 1968, lo cual tendrá un toque de romanticismo", dijo Carballo en entrevista con Efe.

El Maratón, iniciado en 1983, ha crecido de manera importante en los últimos cinco años y hoy es el noveno del mundo con más corredores que llegan a la meta, lo cual celebró Carballo, quien dijo que al elevar la cifra a 40.000 participantes, esperan saltar por lo menos al octavo lugar entre los de más finalistas.



"También tendremos competidores de más prestigio internacional, unos cinco con tiempos personales por debajo de 2h 10 y cinco mujeres con registros más veloces que 2h 30, lo cual nos permitirá aspirar a la categoría de plata", señaló el directivo.



El Maratón de la Ciudad de México, que este año tendrá un recorrido de 42 kilómetros y 195 metros, ha sido ganado por prestigiosos atletas encabezados por el keniano Simon Biwott, monarca en 1998, subcampeón mundial en el 2001 y ganador de los maratones de Berlín 2000, París 2001 y Rotterdam 2002.



También han atravesado victoriosos la cinta los mexicanos Dionisio Cerón, campeón en 1993, poco antes de ganar tres veces en Londres, y Benjamín Paredes, en 1997, tres años después de ser segundo en Nueva York.



Los peruanos Gladys Tejeda y Raúl Pacheco resultaron vencedores en la edición de 2013.



A pesar de ser uno de los mejores maratones de América Latina, el de la Ciudad de México ha sido castigado por los corredores tramposos.



El año pasado, de las primeras 84 mujeres en llegar a la meta, 64 fueron descalificadas y es común que muchos corredores entren a mitad de recorrido de manera incivil o corran sin número.



"Hemos desarrollado una campaña para recordar que quien corre un maratón es para completar los 42 kilómetros y 195 metros. No podemos llenar de vallas la ciudad pero sí establecer controles y descalificar a los ilegales", agregó Carballo.



Aunque el Comité Organizador aún no divulga la lista de participantes, se sabe que la peruana Tejeda estará entre las favoritas en el concurso de mujeres y el mexicano Juan Luis Barrios, doble finalista olímpico en 5.000 metros planos, será uno de los hombres a seguir.



El maratón entregó desde 2013 medallas en forma de letras para formar la palabra México, una iniciativa que concluirá el próximo año y en este le otorgará a los finalistas la c de cultura, lo cual, según Carballo, servirá para estimular ese tema.



"Tendremos manifestaciones culturales a lo largo del recorrido; el maratón recorrerá seis barrios de la ciudad y cada uno tendrá su identidad cultural", concluyó Carballo.