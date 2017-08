Sterling rescata un punto para el City ante un conservador Everton

Un gol del atacante Raheen Sterling a falta de siete minutos para la conclusión, permitió al Manchester City evitar la derrota (1-1) ante un Everton, que pagó su excesivo conservadurismo en una segunda mitad en la que los de Liverpool jugaron con un hombre más por la expulsión del local Kyle Walker.



Una expulsión no exenta de polémica, ya que el exjugador del Tottenham, uno de los grandes fichajes del City para la presente campaña, vio en los últimos cinco minutos de la primera mitad dos tarjetas amarillas, la segunda por un ligerísimo contacto, que el colegiado interpretó como un codazo



Tarjeta roja que se unió a la falta de acierto del Manchester City, que lastrado por su lento ritmo, se estrelló contra la solidez defensiva del Everton, que apenas concedió ocasiones a los del español Pep Guardiola, que cuando lograron superar el entramado defensivo visitante, no estuvieron acertados en el remate.

En especial, el argentino Sergio "Kun" Agüero, que deberá esperar una jornada más par superar al trinitense Dwight Yorke como máximo goleador no europeo en la historia de la Premier League, que no tuvo su noche.



El internacional albiceleste pudo adelantar al Manchester City a los 26 minutos, tras recoger en el área un balón rechazado por el portero del Everton Jordan Pickford a un remate lejano de Nicolás Otamendi, pero el Kun no supo resolver en su intento de vaselina sobre el guardameta visitante.



Tampoco estuvo acertado Agüero en su siguiente oportunidad, en la que el delantero del City desperdició un buen pase del belga Kevin de Bruyne, tras ser incapaz de rematar de primeras.

Errores que el "Kun" Agüero a punto estuvo de enmendar a los 34 minutos con un sensacional centro al español David Silva, que tras controlar con maestría el esférico en el interior del área, estrelló el balón en el poste de la portería defendida por Pickford.



Una falta de efectividad que no perdonó el Everton, que en una de sus escasas aproximaciones al área rival, estableció en el minuto 35 el definitivo 0-1 por medio de Wayne Rooney.



El exjugador del Manchester United no desaprovechó un gran pase de Dominic Calvert-Lewin, que hoy ocupó el puesto del español Sandro Ramírez, lesionado, tras una pérdida de balón de Leroy Sané, al que Pep Guardiola situó hoy como carrilero izquierdo.

Un varapalo al que se sumó apenas nueve minutos después la expulsión del lateral Kyle Walker, que vio la segunda cartulina amarilla, por una acción en la que sólo el colegiado, asesorado por su asistente, vio agresión del exjugador del Tottenham.



Con un hombre menos y obligado a remontar, el Manchester City recurrió en la segunda mitad a la velocidad de Raheen Sterling, que con sus eléctricas acciones dio al ataque local de la mordiente de la que careció en la primera parte.



De hecho, Sterling fue de quien gozó de las mejores ocasiones locales, en dos disparos que se marcharon por muy poco por encima de la portería de un Everton, cada vez más parapetado, pese a su superioridad numérica, en torno a su área.

Un conservador planteamiento que los de Ronald Koeman acabaron finalmente por pagar a los 83 minutos, cuando Sterling no desaprovechó un mal despeje de Holgate, tras un centro lateral del exmadridista Danilo, para firmar el definitivo 1-1.



Resultado que permite al City conservar su excelente racha en el Etihad Stadium, donde los de Guardiola no pierden desde diciembre de 2016, cuando cayeron por 1-3 ante el Chelsea, aunque insuficiente para seguir en la clasificación la estela del Manchester United, líder tras ganar sus dos partidos ligueros.