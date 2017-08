Con apenas 8 triunfos en el boxeo profesional, Alexander Mejía, mejor conocido como “Popeye”, ya está metido en el ranking 122 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El pugilista ha dado un salto de larga distancia después de derrotar a Ramiro Blanco y adjudicarse el título Fedelatin de la AMB el pasado 29 de julio en el gimnasio Nicarao.

Era de esperarse que después de ese triunfo preponderante, Mejía se ganara un lugar, independientemente de sus pocos combates como profesional. La AMB ubicó al nica en el puesto número 14, abriendo la posibilidad de que en cualquier momento pueda recibir una oportunidad de campeonato mundial, pues suele suceder que cuando los campeones no tienen defensas obligatorias, seleccionan a los boxeadores que están entre el lugar 10 y 15.

“Es un sueño para mí estar en el ranking”, dice Mejía con la emoción de un niño al que le dieron un regalo que no esperaba. “Sigo luchando por ser campeón del mundo algún día. Me siento feliz de estar entre los 15 mejores de las 122 libras en la AMB. Soy un boxeador exigente desde que estaba en amateur, siempre he puesto a Dios adelante en todo lo que sucede. Con 8 peleas nada más estar en el ranking es un gran logro. Debo dar gracias a mi familia, mi entrenador y promotor Marcelo Sánchez”, agregó el pugilista.

Consciente de que aún le falta mucho camino por recorrer para evolucionar como boxeador, Mejía es autocrítico. Dice que hay fisuras en su boxeo que necesitan ser ajustadas para no quedarse estancado. “Tengo que mejorar técnicamente mi defensiva. A veces quedo descubierto cuando voy adelante a buscar a mis rivales. Debo ser más cuidadoso para tener mejores presentaciones. Me falta ganar experiencia, hacer unas tres o cuatro peleas más y luego esperar una oportunidad de título mundial, no debo irme de boca solo por el dinero. En el profesionalismo es diferente, aquí necesito más fuerza e inteligencia, me falta experiencia”, agregó.

Mendoza, número 10

Otro de los peleadores de Pinolero Boxing que está en el ranking de la AMB, pero en 105 libras, es el muchacho jinotegano Julio Mendoza, quien se estacionó en el puesto número 10.

En la misma categoría aparece Byron “El Gallito” Rojas, ahora peleador de Nica Boxing. No obstante, es válido aclarar que antes de que Rojas cambiara de promotora, de Pinolero Boxing a Nica Boxing, ya estaba en la lista, ubicado en el puesto número 2.

Actualmente, “El Gallito” es el retador mandatorio a la corona del tailandés CP Freshmart, el llamado verdugo de los nicaragüenses, pues no solo derrotó a Carlos “Chocorroncito” Buitrago en dos ocasiones, sino que también le arrebató el título a Rojas.