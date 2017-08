Ya es un hecho, Juan Carlos Ramírez no lanzará este jueves contra los Rangers de Texas, después de que los Angelinos de Los Ángeles, dieran a conocer que el lanzador pinolero estará 10 días en la lista de lesionados, por una irritación en el codo.

Ramírez consiguió su triunfo número 11 de la temporada el pasado sábado contra los Orioles de Baltimore, no obstante, salió del encuentro con molestias físicas. Afortunadamente el problema no es grave. El nica se perderá dos aperturas como mínimo, ante Texas y contra los Atléticos de Oakland, lo que reduce sus posibilidades de al menos alcanzar las 15 victorias e intentar igualar a Vicente Padilla, quien es el segundo nica con más triunfos en una temporada.

“Desde el comienzo de juego siento esas molestias. La verdad es que en los últimos tres partidos las he sentido. Llegué al punto mejor de decir lo que pasaba, a que perder una temporada, debo pensar en mi futuro”, dijo Juan Carlos a Levi Luna el fin de semana, luego de su victoria en casa de los Orioles. “Voy a mejorarme, no es nada del otro mundo, le pasa a todos los lanzadores, espero volver a lanzar pronto. No es nada que haya bajado la motivación”, agregó.

Juan Carlos tiene balance de 11 victorias y 10 derrotas con 4.15 de efectividad, este año con los Angelinos. El nica ha sorprendido como abridor, convirtiéndose en el mejor pistolero del equipo, gracias en parte a la confianza que le dio el mánager Mike, Scioscia, quien decidió incluirlo en el staff de abridores, quitándolo del cuerpo de relevistas.