En la lista de 140 delegaciones que están participando en la edición 29 de los Juegos Mundiales Universitarios Taipéi 2017 no aparece el nombre de Taiwán, pese a ser el país donde se está realizando el evento. Sin embargo, no es que Taiwán no tenga atletas compitiendo, sino que desde el año 1981, cuando volvió a ser parte del Comité Olímpico Internacional (COI) del que se había apartado diez años antes, empezó a ser reconocido, en cualquier evento deportivo internacional, como China Taipéi.

Tal cambio de nombre fue uno de los aspectos que Taiwán tuvo que aceptar para lograr su retorno al COI y así poder participar en las distintas competiciones mundiales. No obstante, según encuestas aplicadas a los pobladores de esta hermosa isla, el 70% de ellos no estan de acuerdo con que sus representaciones fuera del país lleven el nombre de China Taipéi. Por lo tanto, la población taiwanesa espera que en un futuro no muy lejano se les pueda reconocer, en cualquier evento deportivo, como Taiwán.

Apoyo internacional. Por un tiempo considerable, las autoridades taiwanesas han buscado que se les reconozca como Taiwán, sin embargo, hasta ahora les ha sido como una misión imposible. “En estos momentos es difícil promover nuestro nombre”, expresó De-Fu Lin, director general de la División de Deporte del Ministerio de Educación de Taiwán, en una conferencia con periodistas de todo el mundo que fueron especialmente invitados a darle cobertura a la Summer Universiade Taipéi 2017.

Actualmente, la propuesta de Taiwán de oficializar su nombre cuenta con el apoyo de ciertos sectores de la comunidad internacional. Por ejemplo, en Japón hay un grupo que ha lanzado una campaña que lleva por nombre “Taiwán es Taiwán”. Asimismo, según señaló Lin, las veces que han manifestado su propuesta a diversos organismos del deporte internacional, estos se han mostrado de acuerdo con su planteamiento. De tal manera que se están dando pasos importantes en esta lucha que es muy significativa para el pueblo taiwanés, pues la consideran una lucha por el establecimiento de su identidad ante la comunidad internacional.

La República de China (Taiwán), considerada el primer país democrático de Asia, cuenta entre las naciones que la apoyan con Nicaragua, país con el que ha establecido una sólida relación.

Consolidan nivel organizativo. El gran inicio y excelente desarrollo de los Juegos Universitarios, evento deportivo superado en importancia únicamente por los Juegos Olímpicos, dan cuenta de que Taiwán está consolidándose como un escenario propicio para la realización de grandes competiciones. Sin embargo, esta no es la primera vez que Taiwán demuestra al mundo su capacidad para organizar con éxito un evento deportivo de alcance mundial, pues también lo hizo en el 2009, cuando fue el país anfitrión de los Juegos Olímpicos de Sordomudos.

Ahora, tras la finalización de la Summer Universiade Taipéi 2017 el próximo 30 de agosto, el pueblo taiwanés unirá sus esfuerzos para albergar en el verano del 2019 los Juegos Olímpicos de Asia, un reto que seguramente superarán con gran eficiencia.

Gran idea. En Taiwán, un país que anualmente invierte un aproximado de 466 millones de dólares en deporte, ha surgido la idea de crear un nuevo tipo de evento deportivo. Se trata de organizar carreras de bicicleta en las montañas del país, aprovechando que el 70% de su territorio es montañoso. Entre los grandes objetivos de esta iniciativa está combinar una actividad deportiva con la promoción del turismo de montaña.