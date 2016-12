“Los jóvenes podemos alcanzar el éxito, si de verdad nos proponemos hacerlo”

Karol Sándigo (27 años) y Gabriel González (28), dos jóvenes originarios del municipio de Camoapa (Boaco), hablan de su empresa Artes, dedicada a elaborar arte en cuero.

Sándigo explicó que Artes surgió porque ella y su esposo (González) estaban sumergidos en una crisis por la falta de empleo.

“Yo ya tenía experiencia en el área de mercadeo, antes vendía ropa y también creé mi propia línea de camisetas con dibujos y mensajes, pero no me fue bien. Por su parte, Gabriel, auténtico y orgulloso de sus raíces, decidió que comenzáramos a ofertar un producto local pero con un diseño que no se practicara”, contó la joven.

González ya tenía experiencia en la elaboración de artesanía en cuero, ya que en sus tiempos libres, cuando no ejercía sus labores como actor y dirigente de obras teatrales, se dedicaba a trabajar en el taller de su hermano mayor.

RETOS

La empresa surgió como un pequeño taller en mayo de 2015.

Según González, “lo duro fue iniciar un emprendimiento sin fondos ni maquinaria especializada” para su rubro. Además, contó que la materia prima (el cuero) “posee un costo algo elevado”.

Así se dedicaron todo un año a elaborar productos que vendían a través de las redes sociales, lo que les permitió obtener un gran alcance. La marca se dio a conocer rápidamente tanto a nivel local como en el resto del país.

Los jóvenes emprendedores invirtieron en capacitación técnica para el personal, en maquinaria y otros elementos que les permitieran mejorar los acabados de sus productos y de esta manera tener mayor competencia frente a los productos del mercado internacional.

González agregó que otro de los retos ha sido trabajar con personas mayores, porque resulta un poco difícil cambiar la mentalidad y técnicas de trabajo que ya han adquirido a lo largo de su trabajo como artesanos. En cambio, Sándigo expresó que esta diferencia en edades y experiencia laboral resulta un tanto enriquecedora, porque ellos también han aprendido de los artesanos.

“Asimismo, —resaltó Sándigo— hemos aprendido de los clientes, porque uno a través de la venta experimenta lo que el cliente quiere”.

Sándigo comentó que “emprender en uno de los países más pobres de la región no es nada fácil, sin embargo, los jóvenes podemos alcanzar el éxito si de verdad nos proponemos hacerlo, si somos persistente y no dejamos de intentar”.

AVANCES

A un año y medio de la fundación de Artes, González y Sándigo afirman que han obtenido resultados satisfactorios, desde la parte cultural de “promover el arte manual del pueblo y dignificar el trabajo artesanal que requiere mucho esfuerzo y dedicación” hasta el aspecto económico, que catalogan como muy positivo.

Inicialmente Artes era un pequeño taller cuya “diferencia”, respecto al resto de talleres, era la producción de bolsos. Ahora producen una variedad de productos que incluyen sandalias femeninas con gran aceptación a nivel local.

González indica que más del 50% de su producto es vendido en el municipio de Camoapa, la otra parte es comercializada en el resto del país y la región centroamericana.

Los emprendedores incluso fueron invitados recientemente a Miami, Estados Unidos, por los organizadores de las fiestas patronales de Camoapa para exponer sus productos.

Manifestaron que uno de los avances en los últimos meses fue abrir una tienda independiente al taller, la cual se llama Camoapa vaquera.

PLANES

Karol Sándigo y Gabriel González tienen planes para el futuro.

Están realizando gestiones para constituir una empresa formal, con número RUC y todos sus requerimientos. Para ello, han buscado apoyo en el Ministerio de Economía Familiar y la Cámara Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística (Cantur).

Actualmente producen de 15 a 25 pares de botas semanales, sin mencionar el resto de productos que elaboran. González expresó que una de sus metas es aumentar considerablemente la producción para el próximo año.

Artes brinda empleos directos a siete personas, además de la pareja de fundadores.

Una de las estrategias de mercadeo de estos emprendedores son las redes sociales. Para ello tienen las cuentas de Facebook: https://www.facebook.com/Artesnic/ y https://www.facebook.com/camoapavaquera.