Feliz Navidad y próspero 2017

Mis queridos lectores, Navidad es para compartir y brindar algo de nosotros a nuestros seres queridos y muchas veces, posiblemente, la mayoría de las veces, el mejor obsequio es un libro, un consejo, una recomendación o simplemente el compartir un pensamiento.

Pues bien, siguiendo con esa tradición y después de un buen desayuno que tuve con don Douglas Carcache, Subdirector de El Nuevo Diario, en el restaurante “Café las flores”, de la carretera a Masaya, donde fuimos muy bien atendidos por una joven que nos ofreció una gran variedad de productos y combinaciones de los mismos, lo cual me hizo recordar los famosos “starbucks”, decidí compartir con ustedes un resumen de los temas más importantes que hemos abordado a lo largo de estos 12 meses, y recomendarles una serie de libros que creo que valen la pena leerlos y tenerlos de referencia permanente.

Los títulos de los libros se los brindaré en inglés, pero la gran mayoría de ellos ya están en castellano y los pueden obtener por medio de Deusto, Pearson, McGraw Hill, Cengage Learning y Cecsa, recurriendo a Amazon o a mi querido amigo, don Jesús de Santiago, en Hispamer.

En cuanto al resumen de los temas que hemos venido abordando, con el apoyo de don Douglas y El Nuevo Diario con el fin de motivar la necesidad de actualizarnos en temas gerenciales, ya sean estos económicos, estratégicos, financieros, de mercadeo u organización, el resumen es el siguiente:

Primero, que el empresario es una persona de acción, con una gran determinación y una idea útil para la sociedad, ya que sin clientes no hay negocio.

Segundo, que las juntas directivas son la máxima autoridad y no deben convertirse en simples reuniones sociales, que deben elaborar la estrategia con la gerencia general y darle seguimiento, deben evaluar a la gerencia general y darle prioridad al desarrollo de los cuadros gerenciales de las próximas generaciones.

Tercero, que para tener éxito en el mundo empresarial debemos conocer el entorno económico, político y social y la industria en la cual operamos. Que la naturaleza de la industria determina en gran medida el éxito de nuestra actividad empresarial.

Cuarto, que sin estrategia no sabrá adónde dirigirse y mucho menos cómo prepararse para competir. Que lo fundamental de una estrategia es no ser todo para todos y fundamentalmente, más que saber lo que somos, saber lo que no somos.

Quinto, que para hablar de negocios debemos dominar el idioma, es decir, debemos poder leer e interpretar los estados financieros. Que no podemos delegar esta tarea en el “contador” de la empresa.

Sexto, que cuando realicemos una inversión debemos conocer el negocio y a los socios y que nunca debemos pagar más de la cuenta, creyendo en sinergias que nunca se materializarán, ya que la rentabilidad dependerá del precio que paguemos.

Séptimo, que el éxito dependerá fundamentalmente del equipo que nos rodea y que es preferible tener un equipo excelente y motivado que una estrategia excelente, siempre que la industria en la que estemos compitiendo sea una industria adecuada.

Octavo, que debemos aprender a negociar y así enfrentar las crisis que siempre se nos presentarán.

Noveno, que debemos saber manejar la sucesión empresarial para no matar a la “gallina de los huevos de oro’.

En cuanto a los libros, nuestras recomendaciones son las siguientes:

-“The intelligent investor” y “Security analysis”, de Benjamin Graham.

-“Berkshire hathaway letters to shareholders”, de Warren Buffett.

-“Competitive strategy” y “Competitive advantage”, de Michael Porter.

-“Financial intelligence”, de Karen Berman y Joe Knight.

-“My years with general motors”, de Alfred P. Sloan.

-“Valuation” y “Value”, de Koller, Goedhart y Wessels.

-“Quality investing”, de Cunningham, Eide y Hargreaves.

-“Value investing”, de Greenwald, Kahn, Sonkin y Van Biema.

-“Principles of corporate finance”, de Brealey, Myers y Allen.

-“Finanzas para emprendedores”, de Antonio manzanera.

-“Fusiones y aquisiciones en la práctica”, de José Nicolás Marín Ximenez.

-“Negotiation genius”, de Malhotra y Bazerman.

-“Negotiate this!”, de Herb Cohen.

Pero si desean empezar por un libro que aborda todos estos temas en un lenguaje práctico y sencillo, pasen por Hispamer y adquieran Reflexiones para la alta dirección empresarial.

Les deseo lo mejor para el 2017. nramirezs50@hotmail.com