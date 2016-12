¿Cuáles serán los desafíos de la economía de Nicaragua en 2017?

Finalizando el año, saltan inquietudes sobre cómo sería el desempeño económico de Nicaragua en 2017.

¿Cuántos nicaragüenses más podrían salir de la pobreza extrema? ¿Crecerán las exportaciones en la cantidad deseada? ¿Seguirá creciendo el PIB arriba del 4%? Para entender mejor las perspectivas del nuevo año en ese campo, El Nuevo Diario planteó dos preguntas a economistas y empresarios. Estas fueron sus respuestas:

¿Qué fue lo más importante este año en el campo económico, en Nicaragua?

Gerardo Argüello, gerente general de la Bolsa de Valores de Nicaragua.

Para mí, lo más importante en el campo económico está en la gente y consiste en el hecho si el país fue capaz o no de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. En un país como el nuestro, todavía es más importante, si logramos o no reducir la pobreza extrema. No tengo todavía disponibles estos indicadores para el 2016, pero si logramos o no reducir la pobreza debería ser sin duda el titular más relevante del año. Según el Banco Mundial, en el 2016 y en las últimas dos décadas, 130 mil personas salieron diario de la extrema pobreza. Ayer salieron 130 mil. ¿Cuántos escaparon de esta situación en Nicaragua?

Juan Sebastián Chamorro, director de Funides.

La construcción en la primera mitad del año se vino desenvolviendo muy bien, continuando el fuerte repunte que se vio en el 2015. En la segunda mitad del año y con la regularización del invierno, después de dos malos inviernos, la agricultura ha mostrado señales de dinamismo importante.

Carlos Muñiz, miembro de la Comisión Económica de Funides.

Séptimo año de crecimiento continuo y favorable, aunque todavía insuficiente para cerrar las brechas con la región. Crecimiento generalizado salvo por la caída en la silvicultura y extracción de madera (IMAE, octubre). Leve recuperación de las exportaciones debido al dinamismo de la Zona Franca. Fuerte desaceleración de la inversión privada en el segundo semestre del año, luego del auge del 2015.

Noel Ramírez, expresidente del Banco Central de Nicaragua.

Lo más importante ha sido la estabilidad monetaria, es decir, una inflación bastante baja y un crecimiento económico, en términos reales superior al crecimiento de la región y superior al crecimiento de la población. Recordemos que la estabilidad monetaria es una condición necesaria para el crecimiento económico, ya que sin ella no habrá crecimiento sostenido y el crecimiento económico sostenido es la única forma que existe para generar empleo productivo y combatir la pobreza. Naturalmente que todos sabemos que ese crecimiento todavía es insuficiente, sin embargo, no basta con decir que necesitamos crecer más y por eso es importante ponernos de acuerdo en cómo lo podremos lograr.

Dean García, Asociación de Industria Textil y Confección (Anitec).

El manejo macroeconómico y la voluntad del Gobierno de atender las demandas de facilitación del comercio a través de la instalación de grupos de trabajo Gobierno/sector privado.

Oscar Neira Cuadra, consultor y profesor de Economía.

Queda la gran duda de los posibles efectos de la Nica Act (ley de los congresistas republicanos en EE.UU. contra Nicaragua) que, de materializarse, haría mermar el flujo de inversión estadounidense directa y la posible suspensión de la contratación de nuevos préstamos concesionales con los organismos multilaterales. En estas posibles condiciones, el mantener la estabilidad del tipo de cambio y una baja tasa de inflación, presionará para que la política monetaria del Banco Central de Nicaragua (BCN) sea más contractiva, lo que puede limitar el dinamismo mostrado por la economía nacional en los últimos años.

Sergio Argüello Pereyra, vicepresidente de Canatur.

Lo más importante es que se logró mantener el nivel de crecimiento de la economía; en diversos rubros creció y en algunos se mantuvo. La macroeconomía está sana y estable, con inflación bien manejada, un banco central haciendo muy bien su trabajo. Ese, para mí, es el principal logro.

¿Qué espera o qué le gustaría que sucediera en la economía nicaragüense en 2017?

Gerardo Argüello, gerente general de la Bolsa de Valores de Nicaragua.

Esperaría se inicie rápidamente la implementación de la agenda COSEP 2020, que presenta una serie de líneas de acción serias para fortalecer nuestra economía; y me gustaría que ese fortalecimiento acelere el escape de más nicaragüenses de la prisión que representa la extrema pobreza.

Juan Sebastián Chamorro, director de Funides.

Que las exportaciones de las mercancías vuelvan a crecer de manera sostenida, después de los bajos precios del 2016 que hicieron que estas se estancaran. Un repunte en las exportaciones es clave para mantener las tasas de crecimiento previstas, de alrededor del 4.5 por ciento.

Carlos Muñiz, miembro de la Comisión Económica de Funides.

El escenario base, tanto de nuestros economistas como de los del exterior, es que Nicaragua continuará creciendo alrededor del 4 1/2 por ciento en el 2017. Sin embargo, hay vientos en contra que amenazan este consenso y podrían llevar a un menor crecimiento. En lo interno, el continuo deterioro institucional y político puede postergar algunas inversiones privadas. En lo externo, hay incertidumbre sobre las políticas que seguirá el señor Trump y su impacto en la economía y estabilidad política internacional y también sobre la política europea, que nos podría afectar a nosotros.

Noel Ramírez, expresidente del Banco Central de Nicaragua.

Me gustaría que conservemos la estabilidad monetaria y aceleremos el crecimiento económico en términos reales. Para ello necesitamos continuar fortaleciendo el estado de derecho, es decir, la seguridad física y jurídica, ya que la inversión antes de ser rentable, debe ser segura en el largo plazo. Necesitamos mantener la estabilidad monetaria, fortaleciendo las finanzas públicas, controlando el gasto corriente, focalizando todavía más los subsidios y ampliando la base tributaria, reevaluando las exenciones fiscales, pero tomando muy en cuenta las distorsiones que todavía existen en ciertos costos de producción que son clave para la competitividad nacional y, por lo tanto, priorizando los gastos de inversión en proyectos que reduzcan estas distorsiones y nos hagan más competitivos en los mercados internacionales. Para garantizar la estabilidad monetaria es necesario prestar mucha atención a las finanzas del sistema de seguridad social.

Dean García, Asociación de Industria Textil y Confección (Anitec).

Continuar con el crecimiento y la mejora de la competitividad de país.

Oscar Neira Cuadra, consultor y profesor de Economía.

Aunque es muy temprano para tener algo de certeza, el panorama económico de Nicaragua para el año 2017 enfrenta una mayor dosis de incertidumbre. Aunque el Gobierno continuara con la política de estabilidad del tipo de cambio y de mantener baja la inflación, las condiciones para lograr un mayor ingreso externo que sostenga adecuadamente el nivel de reservas internacionales, serán más precarias en 2017. El paulatino aumento de los precios del petróleo, como de otras materias primas en 2017, pueden mermar los aumentos esperados en el valor de nuestras exportaciones vía aumentos en las compras externas por importaciones. Y es de esperarse que la crisis venezolana repercuta en menores cuotas de petróleo a precios concesionales para Nicaragua, y una disminución de la cooperación externa de ese país con Nicaragua.

Sergio Argüello Pereyra, vicepresidente de Canatur.

Me gustaría que se fortaleciera la institucionalidad, para lograr un mejor desarrollo económico y social. Es pieza fundamental para el crecimiento de nuestro país; y también una relación público – privada para trabajar conjuntamente en los pilares de la economía, generadora de empleo y de riqueza.