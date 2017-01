Rivas diversifica su gastronomía para atraer más turistas

Una mezcla de colores, sabores y olores exóticos propios de la comida peruana y mexicana se ha incorporado a la variada oferta gastronómica que ofrece el departamento de Rivas a sus visitantes.

En los menús, los comensales podrán encontrar reconocidos platillos mexicanos como los chilaquiles rojos o verdes y las enchiladas suizas, o bien probar el delicioso arroz chaufa peruano, que se prepara en el restaurante “El Cuzco”, ubicado en el malecón de San Jorge.

El arte culinario de la cocina mexicana se encuentra en el restaurante “Caballo Loco”, que abrió sus puertas al público el 13 de octubre de este año, en la ciudad de Rivas.

La idea de instalar un “pedacito” de México en Rivas fue del emprendedor mexicano Rubén Romero, quien llegó al país en el 2012 para trabajar en el hotel Mukul, localizado en el municipio de Tola.

PROPUESTA ATRACTIVA

“La propuesta del restaurante surgió, cuando mis compañeros de trabajo se percataron que me gustaba cocinar y entonces me propusieron que abriera un restaurante de comida mexicana, porque la ciudad de Rivas carecía de un local que ofertara la gastronomía de mi país y la propuesta me resultó atractiva y aposté al negocio”, comentó Romero.

El local ofrece más de 20 platillos mexicanos y es adornado por retratos y pósteres de grandes personajes de ese país, como Pedro Infante, Pedro Almendariz, Pancho Villa y Mario Moreno Cantinflas, y la decoración del local también ubica al visitante en un ambiente mexicano.

Según Romero, entre los platillos que ofrece se encuentran: chicharrones en salsa verde o roja, costilla de cerdo en salsa verde, carne en su jugo, chilaquiles, enchiladas suizas, entre otras.

Los precios de los platillos oscilan entre los C$90 y C$180 y, según Romero, su hermana, Norma Alicia, se trasladó a este país para preparar al personal de cocina y enseñarles cómo se guisa la comida mexicana.

“Pese a que tenemos poco tiempo, el local ha tenido una buena aceptación, porque la comida es algo nuevo para los clientes”, aseguró Romero.

EL CASO PERUANO

En restaurante “El Cuzco”, del peruano Mauro Calero Huamán, el menú oferta más de 30 platillos y desde que abrió, en diciembre del 2015, el embajador de Perú es uno de los clientes más frecuentes.

El emprendedor peruano llegó a Nicaragua hace 15 años para trabajar en una minería y tras percatarse de que la gastronomía peruana tiene buena demanda, decidió abrir en Rivas el restaurante “El Cuzco”, debido a que no existía un negocio que ofertara platillos propios de su país.

Osmi Arnoldo Bárcenas, administrador del restaurante, aseguró que la comida es 100% peruana y que entre los clientes más frecuentes se encuentran costarricenses, brasileños, colombianos y peruanos.

“Los precios de los platillos oscilan entre C$180 y C$550 y el personal de cocina fue capacitado por un chef que vino de Perú”, aseguró Bárcenas.

Entre los platillos peruanos se encuentran el arroz chaufa, elaborado con mariscos, lomo saltado, cerdo a la caja peruana, chicharrón de calamar, pulpo al olivo, papa a la huancaína, leche de tigre especial (un ceviche), el cual se sirve como una entrada o un coctel.

“Nuestra especialidad son los mariscos, y lo que más buscan nuestros clientes son ceviches y cerdo a la caja peruana, que se elaboran con un corte especial que se pide al matadero y nuestra meta es ampliar el menú”, aseguró Bárcenas.

PLATILLOS CHINOS

Esta oferta gastronómica extranjera se suma al menú chino que ofrecen los restaurantes “Chop Suey” y “El Príncipe”.

Perla Tan, administradora del “Chop Suey”, aseguró que este negocio fue fundado en 1962, por su abuelo que llegó al país proveniente de China “y puso en práctica sus recetas culinarias orientales, y entre nuestros platillos está el arroz chino y el chow mein”.

En “El Príncipe”, que surgió hace 16 años frente al costado sur del estadio Yamil Ríos Ugarte, la oferta gastronómica incluye más de cien platillos, según confirmó la gerente propietaria, Hui Ying Guo, originaría de China.

“Entre los platillos chino tenemos el arroz con camarones, carne de res con verdura, pescado al vapor, que se prepara con jengibre y cebollín, y los precios de los platillos van desde los 170 a los 220 córdobas”, indicó Guo.

Según Tan, las nuevas ofertas de comida peruana y mexicana dan la oportunidad de diversificar el turismo y de brindar un menú más amplio a los turistas que visitan el departamento.

“Creo que la oferta culinaria va a seguir creciendo y diversificándose, porque hay inversionistas interesados en esta área debido al desarrollo turístico que experimenta Rivas”, concluyó Tan.