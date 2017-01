Recientemente don Douglas Carcache, subdirector de El Nuevo Diario, nos hizo dos preguntas, “¿cuál era, en términos económicos, el logro más importante del 2016 y cuál era el reto más importante para el 2017?”.

Básicamente, nuestra respuesta fue que lo más importante del 2016 era la estabilidad financiera de que habíamos gozado y el crecimiento económico que habíamos alcanzado, el cual era bueno en términos comparativos, aunque todavía era insuficiente por el tiempo perdido, y que para el 2017, lo más importante sería mantener la estabilidad financiera y acelerar el crecimiento económico. Don Douglas y yo nos hemos acostumbrado a preguntas y respuestas cortas y usted también debe acostumbrarse a ello. ¡Este es un buen consejo y debería ser uno de sus objetivos para este 2017!

Pero al inicio del 2017, usted, como empresario o gerente, debe tener en su poder una idea razonable de lo que puede esperar, en el plano económico, para estos próximos doce meses, sin olvidar que no hay nada más político que lo económico y que ambos campos están íntimamente relacionados.

Por lo tanto, les brindaremos algunas ideas de lo que puede esperar.

En primer lugar, usted está claro que ni usted ni yo tenemos la “bolita mágica”, para saber exactamente lo que ocurrirá en el plano económico, ni siquiera durante los próximos 12 meses. Y tampoco lo saben con exactitud el presidente de la República, el presidente del Banco Central o el ministro de Hacienda. Sin embargo, ello no es necesario y por esa razón, periódicamente, el presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda le presentan “revisiones” al presidente de la República. Les cuento que, para presentar estas “revisiones” se necesita de un arte especial, ya que de lo contrario en una de ellas puedes pasar a incrementar la tasa del desempleo.

En segundo lugar, no tenemos que ser expertos en el comportamiento de todas las variables macroeconómicas existentes y si alguien te dice que lo es, no le creás. Lo importante es tener una idea razonable del “rango probable” del crecimiento real y del nominal, que incluye a la inflación, de la inflación y de la devaluación.

En este sentido y sin decirle cómo se obtienen estos rangos, ya que si le contara no los tomaría muy en serio, le cuento que se espera que el crecimiento real se encuentre el 4.5 y 5 por ciento; que el crecimiento nominal este girando cercano al 11 por ciento; que la inflación sea aproximadamente de un 6 por ciento y que la “tablita” de las minidevaluaciones se mantenga en 5 por ciento.

¿Pero esto puede cambiar? Claro que puede cambiar, ya que estas “proyecciones” están basadas en ciertos “supuestos” y si los supuestos cambian, las proyecciones cambian. Recordemos que los economistas vivimos de supuestos.

Con relación a este punto, que es muy importante, siempre recuerdo mis visitas a mi internista, quien normalmente me dice que estoy en buenas condiciones debido a que me he “portado bien”, me he alimentado sanamente, he hecho mis ejercicios matutinos y me he tomado “al pie de la letra” todos los medicamentos que me ha prescrito. Sin embargo, cuando entre visita y visita incumplo alguno de estos requerimientos o “condicionalidades”, pues las cosas cambian, o mejor dicho, se deterioran y luego del “sermón que me brindan el doctor, ayudado gustosamente por Inelia, pues tengo que tomar una serie de medidas correctivas, es decir, un programa de “ajuste”, para volver a la senda correcta, a la senda de la “estabilidad y el crecimiento”. Y la economía es como un ser humano.

Por lo tanto, si los supuestos cambian, no me reclamen, ni le reclamen a El Nuevo Diario, reclámenle al que cambie los supuestos, porque cuando los supuestos cambian, es porque alguien los ha cambiado. Ahora, si el presidente del Banco Central o el ministro de Hacienda se equivocaron o no fueron realistas con estos supuestos, ya que ellos, supuestamente, son los mejor informados, pues eso es otra cosa y la solución queda en manos del presidente de la Republica.

Esto siempre es así. Recordemos que los ministros son prescindibles, el presidente no lo es.

Pero lógicamente que estos parámetros no son suficiente, ya que existen otras variables que son clave para su industria y su empresa en particular. Por ejemplo, si usted es cafetalero, necesitará tener una idea sobre los precios del café; si es ganadero, sobre los precios de la carne, si es banquero, sobre las tasas de interés y así sucesivamente. Pero también tendrá interés en tener una idea de los ajustes salariales que se puedan aprobar durante este periodo.

Finalmente y debido a que es posible que sea necesario fortalecer la finanzas públicas, como empresario y como miembro de las gremiales empresariales, debe estar un poco familiarizado con el déficit del sector público –incluyendo al sistema de seguridad social-, con la estructura del gasto público, especialmente el gasto corriente y los subsidios y también debe estar familiarizado con el tema de las exoneraciones, especialmente con aquellas que de alguna forma existen para compensar ineficiencias que pueden existir en nuestras estructuras de costos y que nos ayudan a competir en los mercados internacionales. Esto le permitirá, en cualquier caso, conversar con el gobierno sobre estos temas con conocimiento de causa. Y como decían en el pasado, “do not leave home withot it”.

