A un mes del triunfo, Camila Medal Salaverry, directora de entrenamiento en Dale Carnegie Training Nicaragua, sigue procesando la noticia.

Y no es para menos. La empresa, dedicada al entrenamiento para el crecimiento y desarrollo personal, ganó el sexto lugar a nivel mundial en calidad de entrenamiento, en una competencia en la que participaron más de 90 países, muchos de los cuales tienen una mayor experiencia.

La edición número 69 de la Convención Mundial de Dale Carnegie se celebró el 9 de diciembre en el hotel Hyatt Huntington Beach de Los Ángeles, California.

“Estamos en el top ten a nivel mundial. Y a nivel de habla hispana solo estamos en Honduras y Nicaragua. Tenemos dos años y medio (de operar). No tenemos los 30 años que tienen nuestros vecinos y eso es lo increíble. Nosotros nos enfocamos en nuestros participantes desde el día cero”, explicó Medal.

A partir de ese importante logro, Dale Carnegie Training Nicaragua se convirtió en un referente de calidad de entrenador y se sitúa como solución de desarrollo en educación continua para los países de habla hispana, considera Medal.

La compañía trabaja en el país con más de 70 empresas de diferentes sectores, como minería, automotriz, microfinanzas, servicios, agroquímicos, transporte y seguridad, entre otras.

En esos dos años y medio ha graduado a unos 600 participantes.

Temas

En sus cursos y talleres aborda temas de relaciones interpersonales, liderazgo, comunicación efectiva y manejo del tiempo e incluso coaching, entre otros.

“Nicaragua va creciendo, pero no tenía soluciones de entrenamiento actualizadas. Entonces vimos la necesidad de fomentar y darle al país este estándar de calidad que ahora no es negociable porque, por ejemplo, un gerente general que no tenga habilidades de liderazgo no funciona, un gerente general que no sepa comunicarse no funciona”, comentó Camila Medal.

Por el contrario, acotó, la empresa que invierte en sus colaboradores tiene un mayor crecimiento, puesto que mejora el clima laboral, la satisfacción del cliente y, por consiguiente, las ventas. Además, hay otros beneficios que varían de acuerdo a las características de cada compañía.

La directora de entrenamiento precisó que para el concurso se evaluó el impacto del entrenamiento, los resultados individuales, resultados organizacionales y calidad de los entrenadores a través de más de 20 preguntas que se hicieron de forma cruzada para evitar sesgo, y todo fue anónimo.

Por su parte, Jonathon Shwabsky, presidente de Dale Carnegie Training Nicaragua, quien subió a recibir el galardón, expresó su satisfacción por el reconocimiento que el equipo ha ganado en el mercado nacional e internacional.

“También estoy impresionado por los nicaragüenses, por el compromiso que han adquirido para tratar de desarrollar las competencias que nosotros les brindamos dentro de los cursos”.

Según Shwabsky, cada vez más empresas radicadas en el país están demostrando mayor interés en el bienestar de sus colaboradores, en el contexto del desarrollo económico.

Retos

Tras el logro, la franquicia se plantea como reto fundamental desarrollar entrenadores nicaragüenses, puesto que a actualmente solo tiene a Medal Salaverry.

También proyecta ampliar su cartera de productos con un curso de presentaciones de alto impacto y entrenamiento de liderazgo para gerentes.

“No solo pensamos en los mayores. También pensamos en los jóvenes en edades entre 10 y 18 años. Para ellos tenemos un curso de liderazgo que se llama ‘Generation next’, para que se preparen para los cambios que se les aproximan: la universidad y el campo laboral”, enfatizó el presidente de la franquicia.

La compañía

Dale Carnegie tiene 250 franquicias y está presente en los 50 estados de Estados Unidos y en 95 países. Cuenta con más de 2,700 entrenadores, en 30 distintos idiomas.

Durante 105 años, Dale Carnegie ha entrenado a más de nueve millones de personas en todo el mundo.