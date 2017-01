Empleo formal crece 11%

Un mayor dinamismo en el crecimiento del empleo formal y la afiliación al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) reporta el Banco Central de Nicaragua (BCN) en su último informe denominado Estado de la Economía y Perspectivas 2017, en el cual se detalla que entre enero y diciembre del 2016 hubo un crecimiento del 10.8% en afiliación, respecto al mismo periodo del 2015. La cifra pasó de 773,409 a 857,219 afiliados, es decir, hubo un aumento de 83,810 nuevos miembros.

De acuerdo con el informe del BCN, las actividades económicas con mayor afiliación en los últimos doce meses fueron servicios comunales y personales, así como comercio, hoteles y restaurantes, con 35,985 y 18,034 nuevos afiliados, respectivamente.

Avance

El experto en temas de seguridad social, Manuel Israel Ruiz, reconoce que el avance es positivo, sin embargo, considera que todavía es insuficiente tomando en cuenta que la Población Económicamente Activa (PEA) es de 3.5 millones de nicaragüenses. “Costa Rica tiene el 80% de cobertura y nosotros estamos en un 25%. El 10 de febrero del próximo año el INSS cumple 60 años de vida institucional. Los avances son positivos, pero necesitamos en un quinquenio llegar al menos a un 50% de cobertura”, planteó.

Ruiz señala que por cada 100 nuevos afiliados al seguro, un 60% quedan retenidos en el sistema, pero el restante 40% prefiere volver a la informalidad. “Este es un fenómeno que lo vengo observando en los últimos 20 años. El INSS podría crecer no en un 10%, sino en un 15% o un 18%. Es un fenómeno que yo lo llamo exógeno porque no depende del INSS, no le corresponde el asunto del empleo”, asegura.

Para empujar el crecimiento, el especialista recomienda incorporar a comerciantes, taxistas y trabajadores del campo, entre otros sectores que no deben ignorarse, tal como ocurrió en la década de los 80 cuando se incorporó a gran parte de esta población en los departamentos de Masaya, Carazo, Granada, Rivas, Matagalpa, Jinotega, Estelí y Chontales.

4,500 empleos más

La vicepresidente de la República, Rosario Murillo, informó ayer que los proyectos de infraestructura de mayor envergadura que desarrollará este 2017 la Alcaldía de Managua, generarán más de 4,500 empleos directos.

Murillo precisó que la construcción del Estadio Nacional de Beisbol generará 800 empleos mensuales. Los otros puestos de trabajo están divididos de la siguiente manera: nuevo Gimnasio Nacional 500 empleos; etapas de ampliación del Parque Luis Alfonso 250 empleos.

Mientras tanto, el complejo de piscinas olímpicas para los Juegos Centroamericanos aportará más de 100 empleos; los pasos a desnivel Las Piedrecitas y 7 Sur, 300 empleos; ampliación del complejo deportivo Hugo Chávez, 40 empleos; y en la quinta etapa del Paseo Xolotlán, 40 empleos.

Igualmente se generarán 2 mil empleos directos en proyectos de drenaje pluvial, sanitarios, construcción de calles, puentes peatonales y vehiculares, y obras de infraestructura social, de acuerdo al portal El 19 Digital.