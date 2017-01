Microfinanzas con impacto positivo en 40% de la población

Hace 18 años se crea la Asociación de Microfinancieras de Nicaragua (Asomif) con la misión de apoyar, organizar y fortalecer su capacidad operativa como red nacional de instituciones de microfinanzas, a fin de presentar de forma permanente una oferta adecuada y sostenible para promover y desarrollar la micro, pequeña y mediana empresa urbana y rural.

Somos una cámara de instituciones microfinancieras integrada por actores diversos, cohesionada, sólida, dinámica, transparente, eficiente, en constante crecimiento, promotora de la tecnología de punta de la industria microfinanciera, que ofrece variedad de productos microfinancieros por todo el país; es líder en el sector microfinanciero y micro y pequeño empresarial, y contribuye al desarrollo de sus asociados, a la equidad (social y de género) y al desarrollo sostenible de Nicaragua.

Hoy en día estamos conformados por 24 organizaciones que nos dedicamos a trabajar en los ejes regulatorios, leyes y en el aspecto que tenemos todas en común: la atención a pequeños y medianos empresarios.

Una de las causas por las cuales estas personas no acceden al crédito en la banca tradicional se debe principalmente a que no cuentan con una garantía o carecen de ingresos suficientes para desarrollar un negocio robusto, o bien no cuentan con una contabilidad formal. En ese sentido, nuestra IMF apremiadas en Asomif estamos dirigidas a atender esa base de la pirámide socioeconómica.

A través de esta columna que tendremos todos los jueves, buscamos que los lectores conozcan la esencia de las microfinanzas, nuestra contribución positiva a la economía del país, la cual se genera a través de brindar servicios de microfinanzas a sectores de la población de la base de la pirámide, que por sus condiciones limitadas no tienen acceso a dichos servicios en las industrias financieras tradicionales, lo que se traduce en la generación de cambios económicos y de riqueza a los sectores antes mencionados de la población, logrando un cambio o mejoría en sus vidas y las de sus familias.

También tendremos las opiniones de los gerentes generales de las diferentes instituciones, a quienes invitaremos a formular sus puntos de vista de la Asociación, así como las voces de nuestros clientes que darán sus testimonios de cómo les ha cambiado la vida a ellos a través de los diferentes servicios que han brindado nuestras afiliadas.

También brindaremos información sobre los aspectos que trabajamos como Asociación y los ejes que pretendemos desarrollar para el bienestar de nuestros clientes, dentro de ellos podemos mencionar algunos que hemos venido trabajado desde nuestros inicios, como es el empoderamiento de la mujer y en este sentido vamos a continuar trabajando para que las mujeres alcancen espacios de incidencia, promoviendo en ellas la independencia económica de las mismas. También estamos estimulando el involucramiento de los jóvenes a través de la educación y la generación de emprendedores. Por supuesto, continuaremos dando a conocer nuestros logros alcanzados en el sector rural, que es donde se centra la pobreza en nuestro país.

Adicionalmente este año trabajaremos en coordinación con entes del Gobierno apoyados por el Cosep en el procedimiento y mecanismos de registro de la Ley de Garantía Mobiliaria y buscaremos incidir en la reforma de la Ley 769, que es la Ley de Microfinanzas, de Fomento y Regulación a las Microfinanzas porque pretendemos que se incluyan algunos aspectos que son torales para nuestras entidades de microfinanzas: uno es la gradualidad con que debe ser incorporadas nuestra afiliadas al esquema regulatorio y lo otro que queremos lograr es fomentar el ahorro de los microempresarios, lo cual beneficiará al país porque es ahorro que estará en el sistema macroeconómico de la nación y no en alcancías en manos de los microempresarios.

Al alcanzar este objetivo se logra que esos fondos de ahorro entren a la balanza económica del país; la inclusión social y financiera de los microempresarios, y finalmente el derecho a tener su cuenta de ahorro.

Todos estos temas y otros aspectos que inciden directamente en nuestros clientes y asociados estaremos abordando en nuestra columna semanal, gracias a la alianza establecida entre ND Medios y Asomif, para brindarle a usted una información veraz, objetiva y útil tomando en cuenta todos los actores que conciernen a determinados contenidos. Por lo pronto, muchas gracias y bienvenidos al editorial Asomif.

*PRESIDENTA DE ASOMIF