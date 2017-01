“Nuestro trabajo consiste en ahorrarle dinero y trabajo a las empresas”

Ser un emprendedor es algo que ha cambiado la vida a José Sandino. La necesidad de innovar y ofrecerle al país algo diferente le ha permitido involucrarse en diferentes negocios. Fue así que surgió la idea de fundar Logic Center (Logicsa), un lugar donde prestan servicios para administrar y almacenar documentos de otras empresas.

Su tenacidad y ganas por alcanzar los objetivos que se plantea lo llevó a Canadá, para aprender todo sobre este negocio. Expresa que no fue nada fácil, pero la paciencia y costumbre por hacer las “cosas correctas” le permitieron abrirse camino en un campo poco explorado en el país.

Para José Sandino, es importante fundar empresas que brinden servicios de calidad. Afirma que para avanzar no se debe pensar ni actuar con mediocridad.

Dice creer mucho en los demás y eso lo ha llevado a trabajar en otros emprendimientos, que a su vez ayudan a empresarios potenciales. “Creo que como seres humanos hay una razón por la cual estamos aquí, por eso me involucré en el tema de los emprendedores, porque creo que debemos ayudar a los demás a lograr lo que quieren hacer, a crecer, a desarrollarse”.

¿Cómo surgió la idea de este emprendimiento?

Hace once años surgió la oportunidad de utilizar una bodega que tenía mi papá, después de valorar varias opciones e investigar en qué podía usarla encontré algo interesante en internet sobre la administración de documentos, me puse en contacto con una empresa grande en Canadá que me ofrecía entrenarme, venderme el software y todo sobre como se hacía este negocio. Así decidí viajar a Canadá con un socio, aprendimos el negocio, compramos el software y lo replicamos aquí a Nicaragua.

¿Qué dificultades se le presentaron cuando lo inició?

Comenzamos con una bodega de 500 metros aproximadamente, los primeros tres años fueron una etapa muy dura porque la realidad es que los nicaragüenses no están acostumbrados a guardar sus documentos, a dárselos a un tercero, por lo tanto no conseguíamos clientes. Pero poco a poco se ha ido aprendiendo en el tema de 'outsourcing' en el país y este es uno de los más comunes a nivel mundial. Así fue que poco a poco conseguimos clientes, hasta transnacionales, y nos hemos convertido en una empresa que administra y almacena documentos tanto físicos como virtuales.

¿Tuvo que realizar algún ajuste en el camino para asegurarse el éxito?

Claro, nosotros hemos tenido que ir adaptándonos a las necesidades de los clientes. Algunos nos piden que organicemos los documentos en sus locales, entonces enviamos un equipo para ordenarlos y luego se trasladan a nuestras bodegas; además hacemos diferentes trabajos de digitalización y también le enseñamos al cliente cómo se manejan los documentos, porque almacenar no es solo guardar las cosas en una caja y rotularlas. Hay técnicas archivísticas que se deben usar y eso es lo que también le enseñamos al cliente.

¿Existe algún peligro de que la información sea extraída por terceros?

Precisamente el software está diseñado para que todo lo que se digitalice se haga de forma encriptada, así que nadie puede ver lo que tenemos en el sistema y físicamente es mucho más difícil que alguien identifique la información de una determinada empresa. En términos de seguridad, podríamos decir que la documentación está más segura aquí que con el cliente.

¿Qué clientes busca captar?

Todo tipo de cliente, no tenemos un segmento específico, por ejemplo, tenemos empresas diversas, pero además personas particulares que han tenido negocios anteriormente y deciden guardar sus documentos para efectos legales. Tenemos empresas de distintos sectores: banca, comercio, bufete de abogados, entre otros. Nuestro trabajo consiste en ahorrarle dinero y trabajo a las empresas, además que le facilitamos acceso a la información en tiempo y forma.

¿Cómo se construye una empresa diferente?

Se construye con mucha paciencia y ganas de hacerlo, sabiendo de antemano que vienen adversidades. Pero no basta con los deseos de hacerlo, debés rodearte de las personas correctas, de personas que quieren hacer lo mismo que vos y son las que te ayudan para que sea una realidad.

¿Qué tipo de personal requiere en su empresa?

Personas jóvenes con ganas de superarse y hacer algo nuevo. Uno nota la esencia de la persona, notás cuando alguien quiere y hace cosas diferentes. Al final lo más importante en las empresas son las personas, los trabajadores, todo lo demás está automatizado, existen los software… pero las personas hacen la diferencia.

¿Por qué personas jóvenes?

Si una empresa quiere ser innovadora debe tener gente fresca, joven, que proponga cosas diferentes y no aquella que quiera seguir trabajando con las formas antiguas.

¿Qué futuro le ve al sector privado en Nicaragua?

Te voy a hablar desde mi experiencia. Nicaragua ha ido evolucionando realmente, no tan rápido como los demás países, pero hemos avanzado. Lo que sí necesita el país es más emprendedores, gente que quiera hacer la diferencia, pero sobre todo, gente que ayude a los emprendedores a lograrlo. Porque muchas veces sucede (en este país) que si no tenés dinero no podés conseguir dinero (financiamiento), uno quiere hacer algo pero no podés por falta de recursos.

Ahora hay más organismos que apoyan a los emprendedores. Yo soy parte de uno que se llama EO, que tiene presencia a nivel mundial, somos 36 emprendedores aquí en Nicaragua y esa institución se encarga de ayudar a los emprendedores. Creo que ahora hay más conciencia de la necesidad de apoyar a la gente.

Los nicaragüenses somos personas ingeniosas y esa es una ventaja, en otros países ya todo está creado y aquí hay tantas oportunidades. Aunque siempre hay un poco de incertidumbre por la situación del país (política y económica), sobre todo para los jóvenes.

¿Qué saltos deben dar las empresas de servicio, en el país, para competir con los estándares internacionales?

Primero, invertir. No podemos quedarnos con cosas mediocres. No podemos hacer las cosas solo por salir del paso, aunque eso signifique invertir mucho, no se debe escatimar en mejoras. Dejar de invertir para obtener mayores ganancias no es una mente de vanguardia. Nosotros, por ejemplo, ahorita estamos viendo temas de nuevos softwares, personal nuevo, etc. El mundo va hacia adelante y nosotros no nos podemos quedar atrás.