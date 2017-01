La era del presidente Trump, el gran desafío para América Latina

El triunfo del magnate Donald Trump como presidente de Estados Unidos ha impactado con mayor fuerza en México, un país que ha visto caer su moneda. El vecino y socio más importante de Estados Unidos en América Latina fue el mayor blanco de la dura retórica del republicano. El ascenso de Trump y su política proteccionista supone para América Latina un riesgo.

Ante esto, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) aconsejó ayer a los países de la región cambiar el modelo económico y fiscal ante la posible adopción de "políticas radicales" por parte del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El ente regional, que reconoce que Latinoamérica -y en particular Centroamérica- no parece ser una prioridad para el nuevo mandatario, juramentado este viernes, advirtió del "riesgo" que hay si Trump cumple sus promesas de "carácter agresivo y radical" que formuló durante su campaña en materia migratoria, de comercio e inversión.

Ante esta incertidumbre, el Icefi, que tiene sede en Guatemala, realizó un estudio sobre los posibles impactos que estas medidas tendrían en los países centroamericanos, principalmente en las economías y en los sistemas fiscales, y concluyó que podría haber "efectos perniciosos".

Lea además: La doble cara de Donald Trump hacia Latinoamérica

En materia migratoria, Trump prometió construir un muro entre Estados Unidos y México, realizar deportaciones masivas y una política de tolerancia cero hacia los migrantes. De cumplirse estas medidas, el Icefi vaticina que los países más perjudicados serían Guatemala, Honduras y El Salvador, el llamado Triángulo norte Centroamericano, que sufriría una baja en las remesas que recibe de parte de sus emigrantes en EE. UU.

Estas, dijo, tienen una gran "importancia macroeconómica" y son "comparables a las exportaciones y a la inversión extranjera directa que llega a esos países".

En cuanto al comercio exterior, el Icefi recordó que Trump prometió revisar los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, y la región tiene el Cafta, que ha provocado que el mercado estadounidense sea, en su conjunto, el principal socio comercial de la región.

Con estos y otros ejemplos, el Icefi dijo que el modelo económico y social que prevalece en Centroamérica, que ha demostrado que no es capaz de solucionar problemas estructurales de la región como la desigualdad, la exclusión y la pobreza, es "inadecuado para enfrentar los desafíos de la administración Trump".

Es por ello que hizo un llamamiento a los países para que reflexionen y promuevan "pactos sociales y fiscales que aumenten la integración centroamericana, al tiempo en que se ponen en marcha sistemas económicos y fiscales más democráticos y comprometidos con el desarrollo, el crecimiento económico endógeno y el bienestar social".

"Esta es la única respuesta sensata y responsable de la región ante los nuevos desafíos que plantean los cambios en el país del norte", concluyó la entidad.

Te interesa: ¿Cómo entender el fenómeno Donald Trump?

Mercados agitados

Wall Street vivió ayer una jornada agitada en el que se registraron importantes subidas y bajadas en el primer día en la Casa Blanca de Donald Trump, aunque finalmente triunfaron en el parqué estadounidense las buenas sensaciones.

Los inversores comenzaron con buen pie el día e inicialmente el mercado estadounidense abrió en números verdes, pero a mediodía, poco después de la investidura de Trump en Washington, el Dow Jones frenó en seco su ascenso.

El principal indicador sin embargo nunca llegó a teñirse de rojo y la disposición del mercado mejoró escasos minutos después, cuando el nuevo líder de la primera potencia mundial empezó a pronunciar un discurso en el que prometió, como hizo durante toda su campaña electoral, que volverá a hacer de EE. UU. "un gran país".

Trump apuntaló su mensaje positivo y nacionalista al asegurar que durante su mandato seguirá dos "sencillas reglas: comprar (productos) estadounidenses y contratar a estadounidenses".

También señaló en su primer discurso como presidente de EE. UU. que se centrará en el desarrollo de infraestructuras en el país y en la construcción de carreteras, puentes y autopistas.

Parece que estas declaraciones fueron música para los oídos de los inversores y para el final del día el Dow Jones había subido casi 100 puntos, 94.85 puntos en concreto, y terminó la semana en 19,827.25 puntos.

Igualmente avanzaron de forma notable el selectivo S&P 500, que subió un 0.34 % hasta 2,271.31 puntos, y el índice compuesto del mercado Nasdaq, que sumó un 0.28 % hasta 5,555.33 puntos.

El ánimo renovado llega a Wall Street en un momento oportuno, después de que el Dow Jones registrara cinco días de pérdidas e invalidara el progreso que se había conseguido en el indicador en lo que va de 2017.

Los analistas echan la culpa de este retroceso a la falta de detalles por parte de Trump de cómo piensa exactamente revitalizar la economía de EE. UU., que ha mantenido en vilo al mercado y ha creado inseguridades.

Sin embargo, los avances de ayer no fueron suficientes para contrarrestar los resultados conjuntos de la semana que acabó ayer, aunque se espera que con la puesta en marcha de la administración de Trump salgan a la luz los planes del nuevo presidente, y con ellos, la euforia de los inversores.

A revisar el TLCAN

La industria automotriz en México dijo ayer estar dispuesta a revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) y confió en la fortaleza del sector, pese a la salida de inversiones de firmas estadounidenses Ford y General Motors (GM).

"México tiene los elementos para seguir siendo exitoso, los elementos de competitividad que requieren las empresas y, por supuesto, estamos atentos a la profundización que se puede hacer del acuerdo comercial", dijo el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Eduardo Solís.

Durante una visita a Jalisco para inaugurar el primer clúster de la industria automotriz en este estado del oeste de México, recordó que este sector es el generador de divisas "más importante" del país.

Tan solo en 2016 aportó 55,000 millones de dólares de divisas netas al país y sumó casi 100,000 millones de dólares en exportaciones, refirió. El empresario sostuvo que no tiene noticia de que otras empresas pretendan dar marcha atrás a proyectos de inversión en México, pero sí de nuevas iniciativas de las que no quiso revelar más detalles.

OMC insta a esperar las decisiones de Trump

Medidas• El director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Roberto Azevedo, instó a esperar y ver qué medidas adopta el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el libre comercio, que no tienen por qué ser necesariamente negativas y no cabe criticar antes de conocerlas.

Al término de la reunión anual que tradicionalmente celebra la OMC en el Foro Económico Mundial de Davos, Azevedo ha explicado que nadie conoce aún lo que piensa hacer el ejecutivo de Trump, y que lo que se sabe hasta ahora, meras declaraciones de intenciones, "tampoco difiere tanto" de los reparos que miembros de la organización hacen de cuando en cuando.

Todas las decisiones de la OMC se toman con el acuerdo de sus miembros, y todos ellos son "muy celosos de su independencia" y están siempre alerta ante lo que pueden considerar injerencias, pero al mismo tiempo cumplen con las normas que se imponen.

La delegación estadounidense "aún no se ha pronunciado", pero si lo hicieran, por lo que sabemos "no van a decir nada que no hayamos oído antes", ha dicho. Hay que ser conscientes de que "siempre se puede cambiar a mejor", y "dado que estamos hablando de lo que suponemos que va a hacer Estados Unidos", lo mejor es "esperar y ver".

La próxima reunión de la OMC será en diciembre en Argentina, y la ministra de Exteriores de ese país, Susana Malcorra, ha indicado que antes de esa fecha tendrán lugar dos citas preliminares, en junio y en septiembre, para no tener que llegar a Buenos Aires con la agenda repleta de asuntos pendientes.