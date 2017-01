Empresarios confían que renegociación de TLCAN no afecte al país

Representantes de la empresa privada nicaragüense y funcionarios del Gobierno de Nicaragua coincidieron ayer que es prematuro medir el impacto de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que anunció el lunes pasado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce, dijo que el Gobierno espera que las relaciones comerciales con Estados Unidos se mantengan, sin embargo insistió en que la política de Nicaragua ha sido de diversificación económica y comercial; al tiempo que señaló que el país del norte es el principal mercado, pero no el único.

"Nosotros siempre hemos dicho que con el presidente de Estados Unidos (Trump) hay que estar ahorita observando, nadie sabe por dónde van a ir sus medidas, ni cuáles van a ser las consecuencias finales ", dijo Arce mientras consideró que “no le encuentra mucho sentido” a un impacto en las exportaciones de arneses tras las medidas de Trump.

“Nosotros producimos arneses directamente a la industria automotriz alemana, y está la fábrica japonesa que le produce a la industria mexicana y americana, en el hipotético caso que la industria automotriz instalada en México migre a Estados Unidos siempre van a necesitar arneses y los arneses los producimos nosotros”, planteó el asesor presidencial.

Sin embargo, el presidente de Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), Mario Arana, se mostró cauteloso con el anuncio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues aún no está claro qué puntos querrá cambiar Estados Unidos y qué otros aceptará modificar México.

“Uno puede suponer, por lo que se ha dicho, que un gran tema es la industria automotriz, porque Ford iba a invertir en una planta en México y al final se fue a Estados Unidos, que es una gran importador de vehículos y respuestos de México. Si hay una renegociación alrededor de la industria automovilística podría impactar a Nicaragua”, indicó Arana.

Sobre el posible impacto que tenga la renegociación del TLCAN. El presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), Roberto Sansón, consideró que es muy temprano medirlo, debido a que se toman años para que se renegocien. “Depende de qué van a negociar, es muy temprano opinar”, explicó Sansón.

En tanto, el presidente de la Cámara de Industria de Nicaragua (Cadin), Sergio Maltez, coincidió en que se deben esperar los puntos que se renegociarán para opinar sobre el tema. Sin embargó, Maltez ve como positivo que Estados Unidos haya decidido salirse del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica.

“La salida de alguna manera puede beneficiar al sector latinoamericano, porque puede quitarle interés a las negociaciones con Asia, pero sí mantenerlas con América Latina, o es una oportunidad a nosotros mismos para exportar a Asia, que es un nuevo mercado”, consideró el presidente de Cadin.

BENEFICIO

Azucena Castillo, diputada y miembro de la Comisión de Producción Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, explicó que el TPP le interesaba a Nicaragua si Estados Unidos estaba en ese acuerdo, “porque es nuestro mercado meta, entonces Nicaragua y Centroamérica tendría que competir con países asiáticos como Singapur, pero sobre todo con Vietnam”.

“Si Trump tomó la decisión de que Estados Unidos no sea parte del Transpacífico, eso no nos afecta en nada, aunque sí tendríamos que buscar cómo entrar a esos otros mercados de Asia”, dijo Castillo, a la vez manifestó que el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América (DR-Cafta) no es de la misma dimensión del TLCAN.

“El DR-Cafta es otra historia que no se debe confundir. El Cafta es un tratado de libre comercio que no es de la dimensión ni la milésima parte de los que significa el Transpacífico, ni la quinta o milésima parte de los que significa México y Canadá con el Nafta con EE. UU. Somos muy insignificantes como mercado, Centroamérica apenas tiene unos 40 millones (de habitantes) incluyendo a Panamá”, analizó Castillo.