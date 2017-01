Verifique si su negocio posee una ventaja competitiva

Recientemente dijimos que lo primero que Warren Buffett analiza para determinar si un negocio posee una ventaja competitiva duradera es el margen bruto de ganancia, para luego proceder a analizarlo en más detalle y que esta información se encuentra en el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados.

Ahora veremos algunas de las cosas a las que Buffett presta especial atención al analizar el balance de un negocio y corroborar si el mismo posee una ventaja competitiva.

Segun Buffett, las dos causas más comunes de fracasos a nivel personal y empresarial han sido el licor y el “palanqueo”, es decir, el dinero prestado. Pues bien, buffett, para corroborar la existencia de una ventaja competitiva, lo primero que analiza al estudiar el balance, que como ya sabemos, es una fotografía de los activos y pasivos de la empresa en un momento dado, es el efectivo, es decir, “el cash” y el origen del mismo. Si el negocio posee un nivel aceptable de efectivo o sus equivalentes y si este efectivo proviene del desarrollo normal del negocio y no de la venta de sus activos o de la emisión de bonos, es decir, endeudamiento o acciones, es decir, una nueva capitalización, entonces, el negocio casi seguramente gozará de una ventaja competitiva y si este fenómeno se ha repetido a lo largo de los últimos períodos, la misma será duradera, ya que viene de un alto margen de ganancias brutas, que ha sido conservado y acrecentado con un manejo adecuado del negocio.

Pero para que la ventaja competitiva sea duradera y en realidad sea una ventaja competitiva que valga la pena adquirir, esta debe ser consistente a lo largo del tiempo. En este caso, en el momento de enfrentar una crisis, el negocio estará en capacidad de enfrentarla y casi siempre superarla. En caso contrario, si a lo largo del tiempo el balance no muestra un nivel de efectivo adecuado o si el origen del mismo es la venta de activos o la emisión de bonos y acciones, el mismo no gozará de una ventaja competitiva duradera y no podrá sobrevivir a una crisis, cuando esta se presente.

A esta característica, Buffett siempre le agrega el no tener deuda o mantenerla a niveles sumamente bajos. En caso contrario, la combinación de bajos niveles de efectivo y altos niveles de deuda, se vuelve exponencialmente destructiva.

Posteriormente, Buffett analiza el nivel y el comportamiento de los inventarios y siempre prefiere negocios con productos sencillos y que no cambien a lo largo del tiempo, ya que con ello se evita el riesgo de que los inventarios se vuelvan “obsoletos” y pierdan totalmente su valor. Por ello Buffett no invierte en negocios de alta tecnología, aunque es íntimo amigo de Bill Gates. Y por ello siempre dice que es más rentable producir gomas de mascar que automóviles y también dice que no cree que el internet vaya a cambiar la forma de mascar gomas, aunque pase mucho tiempo. Para Buffett no es problema que los inventarios aumenten si ello se debe a que las ganancias netas están también creciendo debido a un aumento en las ventas, pero si los primeros crecen cuando las segundas están estancadas o cayendo ello si sería un serio problema. Por lo tanto, en la medida que la complejidad del producto o la frecuencia con el mismo es modificado aumentan, la atención al manejo de los inventarios también debe aumentar.

Otra característica que nos lleva a corroborar que el negocio posee una ventaja competitiva duradera es que las cuentas por cobrar se mantengan y preferiblemente se reduzcan en relación al nivel de ventas, ya que ello demuestra que no tenemos que recurrir a flexibilizar los términos y plazos de pagos por nuestro producto, para mantenernos competitivos en el mercado. En caso contrario, el balance demostraría que el negocio no posee una ventaja competitiva duradera, ya que para mantenerse competitivo en el mercado constantemente tiene que estar flexibilizando las condiciones bajo las cuales vende su producto que, aparentemente, no se diferencia de los demás de su especie.

Finalmente, Buffett analiza el nivel y el comportamiento de los rubros de planta y equipo, ya que si ellos se mantienen altos, y peor creciendo, a lo largo del tiempo, ello significa que para ser competitivo el negocio requiere de permanentes o frecuentes inversiones en estos rubros, lo cual incidirá negativamente en el flujo de caja y posiblemente nos obligará a mayores niveles de endeudamiento y no para crecer, sino para simplemente “mantenernos a flote”. En cambio, si el producto no cambia, no requeriremos estas inversiones permanentemente, sino que las necesitaremos únicamente cuando la vida útil de la maquinaria y el equipo hayan llegado a su límite a causa del uso eficiente de los mismos. Además, en estos casos, el financiamiento de estos rubros lo podremos realizar sin recurrir a mayores niveles de endeudamiento. Este no es un análisis exhaustivo del balance del negocio, sino un análisis teniendo como único objetivo el corroborar si el negocio goza de una ventaja competitiva duradera.

