“Creo que el Cafta conviene tanto a Estados Unidos como a Nicaragua”

Una amplia experiencia en el mundo de los negocios y un sorprendente carisma han caracterizado al ingeniero Álvaro Rodríguez Zapata, quien la noche del pasado miércoles fue electo presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) para el periodo 2017. Las cualidades empresariales de Rodríguez le permitieron llegar a la principal silla de esta organización gremial, tras haber ocupado en 2016 el cargo de tesorero.

Aunque nació en Managua, emigró a Costa Rica para estudiar ingeniería industrial; ahí mismo obtuvo un máster. Posteriormente, en 1997, regresó a Nicaragua para dirigir la empresa Plastinic, como gerente general. Desde 1999 hasta la fecha trabaja para el grupo Calsa, donde ha desempeñado diferentes roles.

¿Cuáles son los principales retos que ve como máximo directivo de AmCham?

Bueno, estoy empezando, estamos eligiendo nueva junta directiva, nuestra primera sesión será la próxima semana para definir las estrategias a seguir, aunque creo que no serán muy diferentes a las que hemos venido teniendo. Pero me parece que uno de los retos es seguir fomentando la inversión y el comercio entre Nicaragua y Estados Unidos, seguir defendiendo la institucionalidad y la seguridad jurídica del país, y seguir manteniendo las relaciones entre ambos Gobiernos.

¿En qué sectores están invirtiendo más los empresarios estadounidenses en Nicaragua?

Hay mucha inversión en zona franca y en infraestructura turística, esos son los dos rubros más fuertes. Actualmente tenemos 125 empresas estadounidenses con presencia en Nicaragua.

¿Han pensado ampliar la inversión a otras áreas?

En este momento no conozco mucho, vamos a esperar las reuniones con el comité de inversiones para ver hacia donde están apuntando.

El clima de negocios en Nicaragua, ¿Cómo se encuentra en estos momentos? ¿cómo lo perciben los empresarios?

Favorable. La gente está viniendo, está invirtiendo. Nuestro comité ha informado que hay interés de muchas compañías en visitar Nicaragua. Nosotros estamos preparando un foro denominado Business Future of the Americas, que se realizará en junio aquí en Nicaragua, al que vendrán todos los presidentes de AmCham de Latinoamérica y la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Creo que es una buena oportunidad para que conozcan lo que ofrece nuestro país.

¿Qué debería aprovecharse en esa reunión, tomando en cuenta que vienen más de 400 empresarios y funcionarios de gobierno de 22 países?

Primero, creo que lo que debemos conseguir es que vean a Nicaragua, que se lleven una imagen positiva, de que se está desarrollando, que está creciendo entre un 4% y 4.5% anualmente. Que vean que tenemos costas maravillosas en el Pacífico y en la Costa Caribe, donde se puede invertir fuertemente. Más que todo es darles a conocer que Nicaragua es un país con muchas opciones y con mucha seguridad.

La seguridad ciudadana es una de las principales banderas de este gobierno. ¿Qué impacto tiene eso en la búsqueda de inversión extranjera?

Yo siento que la seguridad es unos de los primeros factores que debemos promover. Es un gran atractivo para que las empresas vengan a invertir a Nicaragua, eso es lo que nosotros como cámara destacamos, a través del comité de inversión, para promover la llegada de inversionistas.

¿Qué puede esperar Nicaragua en términos de relaciones comerciales con el gobierno del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump?

Creo que es muy prematuro todavía. El presidente Trump no tiene una semana de haber asumido el poder. Hemos visto que ha tomado acciones bastante fuertes como parte de lo que prometió en su campaña. Habría que darle chance para que su Gobierno se estabilice, pero hasta el momento no vemos ningún signo de que se puedan entorpecer las relaciones entre el Gobierno de Nicaragua y el de Estados Unidos, o de que vaya a ahuyentar la inversión extranjera de parte de ese país.

¿Existe riesgo respecto al DR-Cafta, como está sucediendo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte?

Aparentemente no. No ha habido ninguna manifestación del presidente Trump al respecto. Únicamente ha hablado del Nafta, no se ha referido al Cafta, creo que el Cafta conviene, tanto a Estados Unidos como a Nicaragua.

¿Quié es?

Álvaro Rodríguez

Empresario

Es ingeniero agrónomo. Fue presidente durante dos años del Club Terraza. Es miembro fundador y actual secretario de la junta directiva de la Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial (uniRSE). Es presidente de la junta directiva de Andiva y desde hace 12 años es gerente general de Enimosa. Tiene 3 años de ser miembro de la junta directiva de AmCham.