Pymes, las más atrasadas en el uso de tecnología digital

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) ejercen un gran peso en la economía nacional al representar más del 80% de los negocios del país, sin embargo son las que están menos digitalizadas, afirmó Sara Avilés, especialista en Marketing digital de Tecnotool.

Según la especialista, el problema de las pymes obedece a dos motivos: uno, por el cambio cultural que eso implica y dos, por temas de inversión. “Por su práctica comercial (las pymes) no tienen los recursos necesarios para invertir en digitalización, puntualizó Avilés.

Añadió que en Nicaragua hay algo que se llama resistencia al cambio, eso quiere decir que si los negocios se han iniciado de manera tradicional y si obtienen ciertos márgenes de ganancia continúan trabajando de la misma manera.

Avilés explicó que también existe un fenómeno llamado darwinismo tecnológico o darwinismo digital que supone que las empresas que no se adecúen al cambio tecnológico tienden a desaparecer o como mínimo perder participación y cuotas de mercado.

Eso significa que las pymes se quedarán en el mercado local, no darán el salto para internacionalizarse. La especialista señaló que el mercado tradicional no está mal, pero no garantiza un crecimiento exponencial, sino sostenido y lo que se debe buscar es disparar el crecimiento de las pymes.

Avilés consideró que en Nicaragua hay un despertar tecnológico tardío, pero oportuno. “En esto no se trata de quien llega primero sino quien llega y queda bien, es decir, hay que desarrollar estrategias de país que impliquen digitalizar sectores claves que tienen un peso social y económico: los estudiantes, los universitarios, los emprendedores, las pymes, señaló la especialista.

INICIATIVA

El Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE) realizó ayer un conversatorio con dueños de pequeñas y medianas empresas para compartir sus experiencias en temas de tecnologías, digitalización y con las características que presenta la era digital, pueden ser más productivos, más competitivos y tener una mejor relación con sus clientes.

En el conversatorio se abordó cuáles son los elementos que se deben tener en un negocio para sacarle provecho a la tecnología, cómo digitalizar los procesos de cara a la atención al cliente, cómo se están gestionando las relaciones con los clientes en las plataformas digitales y cómo transformar el modelo de la cultura tradicional de hacer negocios desde una perspectiva análoga a una perspectiva digital.

MITO

Avilés dijo que en los negocios se tiene la concepción de que sacar dinero para comprar tecnología o capacitar a los colaboradores en temas de tecnología es un gasto, porque no genera utilidades. Sin embargo, las grandes empresas en el mundo han comprobado que al invertir en capacitación del personal se optimizan sus procesos y sus costos de operación son menores, además hay reducción en los tiempos de entrega. Por lo que el principal desafío en Nicaragua es transformar la mentalidad, la cultura que hay.

