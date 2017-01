Las “superestrellas” de las exportaciones

¿Cómo podemos promover el crecimiento exportador y la diversificación?

Esta ha sido una de las eternas interrogantes que aquejan a los responsables de políticas alrededor del mundo, especialmente en los países en desarrollo. ¿Qué tipo de exportadores promovemos? ¿Nos ocupamos de todos los exportadores potenciales o solo de aquellos de cierto tamaño?

Si pensamos en términos de tamaño, la literatura existente relacionada con el comercio nos puede brindar algunas respuestas, que surgen de la evidencia recopilada en distintos países. Específicamente, una rama floreciente de la literatura comercial ha venido estudiando el dominio de las firmas grandes en las exportaciones totales.

Por ejemplo, Bernard, Jensen y Schott demuestran que el 1% de los exportadores más importantes de Estados Unidos dan cuenta del 80% del valor total de las exportaciones. De manera similar, Eaton, Kortum y Kramarz muestran una distribución por tamaño de las firmas exportadoras francesas altamente sesgada, donde una proporción muy reducida de empresas genera la mayor parte del comercio.

En consonancia con estos estudios, los investigadores han encontrado patrones semejantes en todos los países en los que se examinaron datos a nivel de firma.

La literatura va incluso más allá y revela que los exportadores individuales más grandes son un factor decisivo en los flujos comerciales. Por ejemplo, Freund y Pierola muestran que los primeros cinco exportadores explican la tercera parte de las exportaciones promedio en 32 países en desarrollo, y que estos exportadores superestrella ejercen una influencia significativa sobre los patrones comerciales sectoriales.

PARTICIPAN EN CRECIMIENTO

Las superestrellas no solo tienen la mayor participación en las exportaciones, sino que también son las que más contribuyen al crecimiento de estas.

En un artículo reciente, Freund y Pierola muestran la importancia de los exportadores superestrella —las primeras cinco firmas— en el crecimiento y la diversificación de las exportaciones en 40 países. En particular, muestran que, durante el periodo de cinco años consecutivos más reciente disponible para cada país, estas firmas explicaron el 57% del crecimiento promedio de las exportaciones y el 85% del crecimiento de las exportaciones totales impulsadas por mercados de productos nuevos para el país (diversificación exportadora).

¿Esto significa que solo deberíamos preocuparnos por promover a las firmas grandes? No necesariamente.

De hecho, para poder pensar y diseñar políticas más efectivas, tenemos que aprender más acerca de quiénes son estas superestrellas y de dónde provienen.

En el mismo trabajo que mencionamos anteriormente, Freund y Pierola muestran que las superestrellas nacen relativamente grandes y crecen rápidamente para llegar a ubicarse en el primer 1%. En particular, el 55% de los exportadores nuevos que pasan a formar parte de las primeras cinco firmas durante el último período de cinco años consecutivos ingresaron al sector exportador dentro del grupo del 1% de exportadores más importantes y, en promedio, se convirtieron en superestrellas en el término de dos años. Asimismo, el 82% de las superestrellas actuales ya eran grandes (en promedio, entre los distintos países) hace cerca de una década.

Son raros los casos de exportadores que hayan experimentado una transición lenta desde la parte inferior de la distribución por tamaños hacia la cima. Si bien los autores no pudieron examinar el origen de las superestrellas antes de que empezaran a exportar para todos los países de la muestra —a fin de saber qué experiencia tenían en los mercados internos—, en los 10 países en los que las superestrellas pudieron ser identificadas por su nombre, se halló que la mayoría de estas eran de propiedad extranjera y que una pequeña fracción eran exclusivamente operadores comerciales.

¿Qué significa esto para los programas que pretenden impulsar el crecimiento y la diversificación de las exportaciones?

En general, los Gobiernos interesados en que las exportaciones crezcan deberían considerar cuál es el entorno adecuado para propiciar el nacimiento de superestrellas de las exportaciones. Esto no implica que haya que subsidiar a las firmas grandes; solamente sugiere que los Gobiernos deberían asegurarse de que haya incentivos disponibles para que las firmas más productivas crezcan y tengan acceso a los mercados internacionales. En particular, para que los efectos agregados sean significativos, es importante lograr un clima de negocios que sea conducente al rápido crecimiento de las firmas y que no sea discriminatorio contra firmas de ningún tamaño. Asimismo, los resultados acerca de los orígenes de las superestrellas —y el hecho de que la mayoría sea de propiedad extranjera— resaltan que la apertura a las inversiones extranjeras puede ser la estrategia más efectiva para lograr un crecimiento rápido de las exportaciones.

* Es economista senior del Sector de Integración y Comercio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Esta columna fue publicada originalmente en el blog “Más allá de las Fronteras. Integración y Comercio”, del BID.