Piden reflexionar sobre regulación de Airbnb

Anasha Campbell, codirectora del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), se mostró a favor ayer de reflexionar sobre las necesidades de crear políticas públicas que regulen el uso de aplicaciones tecnológicas como la de Airbnb.

“La tecnología también trae consigo retos y desafíos. En los últimos días se ha estado discutiendo temas como Airbnb, que si bien es cierto permite tener ese intercambio y esa conexión directamente entre el consumidor (turista) con la población local, se vuelve un reto para el sector (turístico) como tal, porque muchos de los actores tradicionales del sector turístico ya no están en ese intercambio directo. Entonces eso nos llama también a reflexionar sobre las necesidades de crear políticas públicas en esta materia que regulen un poco el desarrollo de este tipo de tecnologías de manera que tampoco afecte al sector como tal”, opinó Campbell.

Lea: Airbnb ve oportunidad para promover otro tipo de turismo en Nicaragua

Hace unos días, representantes del sector turismo de Nicaragua pidieron que se regule el uso de esa aplicación en el país, la que permite ofrecer hospedaje a turistas en casas o cuartos desocupados, haciendo contrapeso a locales que ofrecen servicios turísticos.

Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur), dijo que los hoteleros nicaragüenses se han venido quejando de una competencia desleal de Airbnb desde el año pasado.

Expresó que aunque las nuevas tecnologías son una realidad y no se pueden detener, hay que ajustarse y establecer las regulaciones necesarias.

“Los empresarios hoteleros nos están pidiendo a nosotros, como Canatur, que hablemos con el Gobierno para que Airbnb opere de forma regulada y pague los impuestos correspondientes, porque los hoteleros aquí están pagando sus impuestos y también su tasa hotelera establecida, en cambio esas casas que se rentan mediante Airbnb no pagan nada”, manifestó Valenti, en un artículo publicado por El Nuevo Diario el pasado fin de semana.

Inician conferencia

Campbell hizo referencia al tema de Airbnb ayer, al asistir a la inauguración de la Conferencia Internacional sobre las Nuevas Tecnologías y su Impacto en la Competitividad del Sector Turístico, que inició ayer y continúa hoy en Managua.

Campbell refirió que la aplicación de nuevas tecnologías es un reto para el sector turístico del país.

“Queremos dar a conocer las nuevas tecnologías, porque para nosotros en el sector turístico es un reto y desafío, sobre todo cuando más del 80% del sector se basa en micro, pequeños y medianos negocios turísticos”, refirió Campbell.

La funcionaria expresó que muchos negocios no usan nuevas tecnologías por desconocimiento de sus bondades, de las cuales resaltó que muchas no tienen altos costos. Asimismo agregó que están a disposición de toda persona y que no solo pueden servir para la promoción del negocio, sino también para la comercialización de los productos y servicios turísticos.

Según Campbell, más de 300 “protagonistas” del turismo, de los 15 departamentos del país y las dos regiones autónomas, están participando en ese evento, que se realiza en el Centro de Convenciones Olof Palme.

También: Centroamérica unifica esfuerzos en turismo