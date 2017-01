Promueven sus productos en ferias

Pequeñas empresas, como Mita’s Closet, se están viendo beneficiadas por una serie de iniciativas que están impulsando a mujeres emprendedoras.

El pasado fin de semana, se realizaron dos de esos eventos en Managua.

Slilma Letty Mairena, propietaria de Mita’s Closet, mostró sus productos y explicó que ella decidió emprender con su pequeña tienda hace seis meses.

“Comencé con los shocker (collares), así he ido desarrollando otros productos como las famosas camisetas de Frida Kahlo, que es lo que tiene más demandas”, expresó la propietaria de Mita’s Closet.

Pequeñas empresas como la de Slilma abren paso a nuevas tendencias en Nicaragua, ofrecen empleos de forma indirecta, ya que las camisetas que más se mueven en su tienda son elaboradas en el país.

“Estudié ingeniería industrial y estuve un año desempleada y no salía nada de trabajo, entonces me puse a pensar que no tenemos que esperar que el empleo le llegue a uno, ¿por qué no desarrollamos algo?”, expresó Slilma.

Yorleni Mendoza es propietaria de Estilos Lencerías & Más. Fue otra de las invitadas a una de las pequeñas ferias de emprendedoras que se están realizando en la capital y que se anuncian por Facebook.

Mendoza asegura que la necesidad de tener ingresos económicos la hizo emprender y que mejor manera que emprender con lo propio. Así fue como creó lo que es ahora su pequeña tienda.

“Me gustó bastante esto de emprender con tiendas en líneas. Es bastante cómodo en temas del delivery o envíos a los departamentos. Los clientes pueden ver en línea todos los productos y así ayudo a las personas que quizás quieren algún producto y por el tiempo no pueden ir hasta la tienda”, comentó.

En su caso, comenzó su negocio hace un año y los productos que ofrece son importados.