Cómo superar la postergación y mejorar tus ventas

Primer día del mes. Los éxitos en ventas del mes pasado quedan atrás y ponemos el contador a cero. Sabemos cómo llegar al objetivo de ventas de este mes, pero simplemente no nos vemos con ganas de ponernos en marcha y tomar el teléfono para arrancar con las gestiones comerciales.

De hecho, nos encontramos haciendo todo lo posible por no comenzar con el nuevo ciclo de ventas. Sabemos lo que tenemos que hacer y, aún pensando que no es difícil, no lo hacemos. Es la espiral descendente de la postergación.

Cuando sentimos que nuestros pensamientos nos llevan a la deriva, se nos presentan problemas para iniciar proyectos o hacer llamadas de ventas, debemos mantener una actitud positiva y, sin pensar demasiado, ponernos manos a la obra.

Conseguiremos mantener una actitud positiva cuando cambiemos nuestros pensamientos acerca de la situación. No nos presionemos con ideas negativas o de postergación. Un ejercicio que resulta efectivo es el de convertirlas en frases positivas y de acción. Así, en lugar de pensar ‘tengo que llegar al objetivo de ventas’, podemos decirnos a nosotros mismos ‘voy a lograr mi objetivo de ventas dedicándole tiempo y esfuerzo’.

Dale Carnegie aconsejaba lo siguiente:

“Haz los trabajos difíciles en primer lugar. Los trabajos fáciles se resolverán por sí mismos”.

Dale Carnegie era un gran defensor de mantenerse ocupado como la mejor manera de romper con la dificultad, la postergación y las preocupaciones.

Les dejamos algunos consejos de más utilidad para mantener una actitud positiva y superar la postergación:

1. ¡Hagámoslo!

Tomemos el teléfono, pongámonos en contacto con nuestros clientes y comencemos. Tenemos una fecha límite y cuanto antes empecemos, mejor. Demos el primer paso y pongámonos retos asumibles en el día a día. Así, poco a poco, iremos avanzando.

2. Tomemos el ritmo.

Cuando logremos entrar en la dinámica de tomar el teléfono y comenzar a hablar, cada vez nos costará menos.

Entraremos en un ritmo que nos llevará progresivamente hacia adelante.

3. Pensemos en el premio.

Si nos centramos en lo positivo, visualizamos lo que nos reportará el hecho de lograr los objetivos y la satisfacción que de ello se derivará, nos resultará todo mucho más fácil.

4. Hablémonos a nosotros mismos.

Puede parecer una tontería, pero cuando necesitamos refuerzo positivo, una buena manera de obtenerlo es hablándonos a nosotros mismos con actitud positiva y visión.

“El que quiere hacer algo conseguirá un medio. El que no, una excusa” – Stephen Dolley.