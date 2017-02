National Geographic certifica a Jícaro Island Ecolodge de Granada

El Hotel Jícaro Island Ecolodge, ubicado en las isletas del lago de Granada, recibió una certificación de National Geographic para ser incluido entre la selecta lista Unique Lodges of the World.

Los Unique Lodges of the World de National Geographic se caracterizan por ofrecer experiencias únicas a sus visitantes, diseño y originalidad en sus instalaciones, pero sobre todo comprobadas prácticas de turismo sostenible y resguardo del patrimonio cultural de las comunidades donde operan.

Para alcanzar esta certificación los propietarios de Jícaro Island Ecolodge cumplieron con una serie de requisitos y recibieron la visita de representantes de NatGeo para constatar las condiciones del hotel.

Hans Pfister, director y fundador de Coyuga Collection, expresó que esta es una certificación muy seria y tuvieron que competir con otros hoteles de la región para obtenerla, por lo que se encuentran muy contentos y celebran junto a la comunidad de las isletas de Granada ese logro.

TURISMO VIVENCIAL

Pfister señaló que el hotel brinda un servicio de calidad y lujo, pero se trata de un lujo diferente. Al turista actual le interesa tener acceso e interpretación de la flora y fauna, es una persona que viene a aprender y compartir, no solo a ser servido. Y Jícaro ofrece experiencias únicas, atención de calidad, alimentos orgánicos locales y un turismo que trata de conservar y mejorar lo que existe, no de explotar los recursos ni a las personas, expresó.

El hotel es miembro de Cayuga Collection of Sustainable Luxury Hotel & Lodges. Este es un grupo de ocho pequeños hoteles y albergues de lujo con presencia en Costa Rica y Nicaragua.

La empresaria Karen Emanuel inauguró el hotel en 2010 como una iniciativa de turismo sostenible, ese mismo año se integró a Cayuga. Howard Coulson, gerente general de Jícaro Island Ecolodge, dijo que inicialmente se invirtió alrededor de US$1 millón en su construcción.

Ana Carolina García, directora de promoción del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), dijo ayer en rueda de prensa que celebran y reciben con alegría esta certificación porque Jícaro Island Ecolodge no solo promociona su negocio, sino las riquezas del país.

La distinción reconoce el diseño y originalidad de las instalaciones, pero sobre todo comprobadas prácticas de turismo sostenible y resguardo del patrimonio cultural. Galería de fotos: Así es el hotel Jicaro Island Ecolodge

Añadió que gracias al diálogo, alianza y consenso de los sectores público y privado lograron que cinco medios norteamericanos y uno de Canadá, que promueven el turismo de lujo, visitaran el hotel.

García reveló que en 2016 un poco más de 1.5 millones de turistas ingresaron al país, lo que equivale a un crecimiento del 8% en comparación con 2015 y el monto percibido fue de US$600 millones.

Según la funcionaria del Intur, en 2016 todos los mercados crecieron, en especial Estados Unidos que es el más importante, seguido del centroamericano. En el caso de Europa, los turistas provienen principalmente de Alemania, Inglaterra y España.

Por su parte, Coulson declaró que los turistas han evaluado de manera positiva la seguridad del país e indicó que existen muchas facilidades para la inversión.

En tanto, Pfister manifestó que Nicaragua es un gigante dormido en temas de turismo, pero eventos como este permiten despertarlo. Además hizo énfasis en que el país tiene como principal ventaja a “la gente”. “El servicio no se entrena, se lleva dentro y el nicaragüense tiene ese servicio como algo natural, sirve con el corazón, lo que permitirá que el turismo en el país sea sumamente exitoso” comentó el empresario.