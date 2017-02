La importancia de tener ideas

El 2017 ha sido decretado como #AñoDeLasIdeas, y por esa razón he decidido compartirles sobre la importancia de siempre tener ideas.

Es inverosímil proyectar la creación de una empresa sin una idea inicial de negocio. Además, cuanto más original y creativa sea esta idea, más probabilidades de éxito tendrá. Sin embargo, dar con esa “esa gran idea” no es fácil porque, en muchas ocasiones, lo que creemos que es innovador ya existe.

En mi experiencia no hay ideas ni buenas ni malas, solo hay ideas que no logran encontrar esa posibilidad de convertirse en realidad, ese es el primer reto de todo emprendedor y también la primera preocupación. Acertar con la opción adecuada no es fácil, no depende de la suerte, sino de la búsqueda de oportunidades en nuestro entorno.

Hacer networking es muy importante para darle mayor valor a la idea, valida y comenta con amigos y conocidos tu idea, pregúntales su opinión sobre la misma y ellos serán los primeros en decirte si vas por buen camino o no.

Yo validé por dos años mi proyecto, nadie apostaba ni un centavo por el y hoy en día ya hemos logrado consolidar bastante el concepto de darle valor a las historias motivaciones y formar una cultura emprendedora desde los primeros años de universidad en la juventud nicaragüense.

Todo emprendedor debe tomar en cuenta que no todas las buenas ideas dan lugar a buenos negocios, por eso es muy importante que antes de poner en marcha la idea analices en profundidad qué vas a ofrecer, si tendrá oportunidad en el mercado y si puedes patrocinar los recursos que te harán falta para llevar a cabo tu idea.

Hay que ver la idea como un plan de vida, todo depende del entusiasmo y pasión que le pongas para que esta viva o muera.