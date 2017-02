Turismo debe usar más herramientas tecnológicas

El desconocimiento y la actitud son dos de las principales razones por las que los empresarios de la industria turística de Nicaragua no aprovechan las plataformas digitales en sus empresas.

En eso coincidieron varios especialistas que participaron en la conferencia Nuevas tecnologías y su impacto en la competitividad del sector turístico, que realizó el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) la semana pasada, y en la que participaron más de 300 empresarios y funcionarios del Gobierno de ese sector.

“Hay poco uso (de esas plataformas). Apenas se están empezando a acercar (los empresarios). Hay una transformación. Y no es una cosa de edad, es cuestión de actitud, de decisión, de acción y de aplicar la innovación en el campo en que podamos”, manifestó Róger Solórzano, director de marketing del sitio web Vía Nica, uno de los pioneros en esta materia.

Solórzano, cuya página tiene 350,000 lectores en Estados Unidos, señaló que los medios digitales son herramientas valiosas que las empresas deben aprovechar al máximo para dar a conocer lo que tienen, así como para hacer transacciones con personas que viven, incluso, en países lejanos como Japón, Estonia, Islandia, el Congo o Malta, desde donde Vía Nica reporta movimiento de usuarios que buscan hoteles, restaurantes o destinos naturales.

“Curiosidad”

Ana Carolina García, directora de promoción y mercadeo del Intur, expresó que las empresas están en un proceso de “curiosidad”.

“Lo importante es que sepan que la retroalimentación es importante, los usuarios (ya sean 10 o 50) son nuestros promotores gratuitos. Con este espacio lo que queremos es incentivarlos a provechar su potencial”, indicó García, sin precisar la cantidad de negocios que aplican el marketing digital en el país.

Ian Coronel, gerente de turismo del Centro Empresarial Pellas, afirmó que no es suficiente con abrir una cuenta en internet o con utilizar redes sociales como Facebook y Twitter, sino que, explicó, un contenido de calidad es fundamental para atraer visitantes.

Coronel coincidió con Solórzano en que el Gobierno ha venido dando pasos muy importantes en la proyección de Nicaragua a nivel internacional y señaló que ese foro fue uno de ellos.

Otra razón

Mauricio Calderón, guía de una turoperadora de Río San Juan, sostuvo que en algunas zonas del país "estamos prácticamente sin herramientas tecnológicas”.

La codirectora del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), Anasha Campbell, dijo durante la inauguración del evento que la aplicación de nuevas tecnologías es un reto para el sector turístico del país.

“Queremos dar a conocer las nuevas tecnologías, porque para nosotros en el sector turístico es un reto y desafío, sobre todo cuando más del 80% del sector se basa en micro, pequeños y medianos negocios turísticos”, refirió Campbell en ese entonces.

La funcionaria expresó que muchos negocios no usan nuevas tecnologías por desconocimiento de sus bondades, de las cuales resaltó que muchas no tienen altos costos. Asimismo, agregó que están a disposición de toda persona y que no solo pueden servir para la promoción del negocio, sino también para la comercialización de los productos y servicios turísticos.