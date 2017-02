10 maneras para ser innovador y alcanzar el éxito

El mercado cambia constantemente, por eso es necesario que tu negocio se adapte al medio y avance con él, de lo contrario podría llegar a desaparecer. Frente a este panorama, como emprendedor es vital que desarrollés tu capacidad de innovación y además la fomentés en tu equipo de trabajo.

Antes de contarte cuál es la forma en que podés ser un innovador y alcanzar el éxito, debés tener claro que solo creando constantemente se puede lograr ser innovador. Por eso, es ideal que apliqués las siguientes recomendaciones en el ambiente de trabajo que compartís con tus colaboradores.

1. Nunca digás ni pensés que algo es imposible

Un emprendedor debe ser un líder y como tal tenés que mantener la seguridad de que, en tu equipo de trabajo, todo es posible. Siempre podremos encontrar por lo menos una solución.

2. Preguntate siempre qué es lo que hacés y por qué lo hacés

Esto es muy importante, ya que permitirá no irte por las ramas y más bien enfocarte en tus objetivos. También será una forma de motivarte; si querés emprender otro negocio, sabrás cuál es el beneficio que obtendrás al hacerlo posible.

3. Hacé que tu mente salga de su zona de confort

A pesar de que algo se haya hecho de la misma manera durante mucho tiempo, no quiere decir que funcione en la actualidad. Abrí tu mente y evitá que cualquier pensamiento inflexible obstaculice las nuevas ideas de tu equipo de trabajo.

4. No tomés la primera solución de forma inmediata

A pesar de que vos y tus colaboradores hayan encontrado una solución a un problema, lo más recomendable es que tomen un tiempo más para pensar nuevas soluciones. Cuando tengan más de una alternativa, podrán escoger cuál es la mejor.

5. Leé siempre

No hay mejor forma de alimentar tu creatividad que no sea a través de la lectura. Pero ojo, no solo te enfoqués en leer textos relacionados al rubro de tu negocio, optá por leer también sobre otros temas. Esto te podría permitir tener una visión distinta.

6. Divertite

Según el CEO de LinkedIn, una de las características que debe tener el colaborador ideal es divertirse realizando su trabajo. Y es que no hay mejor forma de ser productivos y creativos que buscando la forma de divertirnos con todo lo que realicemos.

7. Ampliá tus contactos y amistades

No solo busqués relacionarte con gente que se desempeña en el mismo rubro que vos. Si salís del territorio con el que estás familiarizado, tendrás la posibilidad de aprender sobre nuevas cosas.

8. Desafiá constantemente a tu equipo de trabajo

La clave para que seás exitoso y lograr lo que te proponés, a pesar de las dificultades que se presenten en el camino, es acostumbrándote a salir de tu zona de confort. Esto debés aplicarlo con tus colaboradores a través del planteamiento de nuevos desafíos.

9. Date tiempo para relajarte

Sabemos que el trabajo del emprendedor es arduo, por lo menos en un comienzo. Sin embargo, es necesario que dispongás un tiempo solamente para vos. Sucede que cuando estás haciendo cosas todo el tiempo, no creás un terreno fértil para que las ideas se fortalezcan.

10. Asignale tareas a tu inconsciente

Dale a tu mente un tema en qué pensar mientras dormís. Lo más idóneo es que pensés en alguna oportunidad de mejora que deseás resolver. Luego olvidalo, descansá y trabajá para encontrar la solución.

“La creatividad no consiste en una nueva manera, sino en una nueva visión”

– Edith Wharton