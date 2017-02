Transformación digital: la nueva era de las ventas y de servicio al cliente

Representantes regionales de GBM Consulting y SAP Marketing e Hybris realizaron recientemente un primer encuentro con empresas que operan en Nicaragua. Durante la reunión, realizada en un hotel capitalino, se compartieron las nuevas tendencias de relacionamiento con clientes y el empoderamiento de las fuerzas de venta.

El colombiano William Moreno, especialista en SAP para el portafolio gestión de clientes, señaló: “Vemos en Nicaragua un mercado muy potencial, debido al fuerte incremento que ha tenido en su economía a las posibilidades de negocio que hemos identificado. Trabajar en Nicaragua nos permite ayudar a las compañías a transformar sus negocios a reinventar la forma de captar y de interactuar con sus clientes.”

Estas tendencias consisten en que las empresas puedan tener la posibilidad de tener contacto “Omni-canal” con sus clientes, poder capturar la información, ya sea que el cliente se contacta por redes sociales, por un agente de servicio, “call center” o por el envío de un correo electrónico. Esto facilitará a las compañías entender el contacto de sus clientes, capacitar y conocer cuáles son los diferentes medios por los que los clientes les están contactando.

“Vemos una gran oportunidad, la empresa nicaragüense ha venido evolucionando hacia una transformación digital y las empresas podrán crecer no solamente en número de clientes, si no en revenue (ingresos) incremental de sus ventas”, indicó Moreno

En el encuentro también estuvo presente el peruano Hans Westphalen, gerente de soluciones del área de GBM consulting, cuya función es apoyar a las empresas en diseñar y brindarles una solución que puede cumplir las necesidades de sus requerimientos.

“Mi área aborda el consumo masivo, en esta oportunidad estamos viniendo a mostrar un producto de SAP llamado Hybris, que permite apoyar a la fuerza de ventas, a través de la tendencia de omni canalidad, darle una interfaz más cómoda a la fuerza de ventas, tener una vista completa del cliente y esencialmente poder apoyar a las organizaciones a cumplir los objetivos” manifestó Westphalen.

¿Cómo ha estado trabajando Nicaragua en este aspecto?

Hans: Nosotros vemos en el mercado nicaragüense una gran oportunidad dentro de las compañías, o sea, hay mucho interés en darle herramientas a la fuerza de ventas para que puedan hacer un mejor trabajo. Últimamente, el mercado nicaragüense se ha mostrado en búsqueda de estas soluciones y creemos que SAP Hybris es una muy buena herramienta que puede apoyar estas funciones.

¿Todas las empresas podrán ser parte de estas tecnologías?

William: Hemos evolucionado hacia una solución en la nube que les permite a las compañías ser mucho más rentables en sus modelos de adquisición de licenciamiento. Con los modelos en la nube, las compañías no solamente van a tener la posibilidad de llevar esa inversión al gasto, sino que, adicional no van a tener que invertir en temas de infraestructuras, servidores, administración, si no que la nube te ofrece una solución completa, mediante la cual las compañías pueden invertir en tecnología, sin tener que afectar sus flujos de caja o adquirir una licencia que finalmente va a ser un activo de tu compañía y va a comenzar a depreciar.

Entonces esta oferta y estas soluciones en la nube van a permitir a las compañías, innovar y tener procesos tecnológicos de última generación sin tener que invertir tanto dinero en la búsqueda y en la adquisición de soluciones.

¿Cómo ha sido la aceptación de este sistema en otros países?

William: Hemos tenido una muy buena aceptación, SAP no solo se concibe como una empresa de gestión de recursos empresariales, sino que también ha venido evolucionando con las soluciones de innovación, estamos en la capacidad de ofrecer un portafolio amplio de soluciones que cubre cada área funcional de las empresas, entonces básicamente tenemos casos de negocio y casos de éxito en las regiones como México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Colombia, Venezuela, que nos permiten dar un testimonio de clientes que ya vienen avanzando.

Aquí en Nicaragua estamos apostando a que nuestros clientes adquieran esas soluciones de innovación con el acompañamiento de un partner como GBM, que les va a permitir tener un seguimiento mucho más exitoso en sus procesos de cambio organizacional.

¿Qué elementos consideran que podrían ser más beneficiosos para los nicaragüenses?

Hans: En realidad todo el portafolio de SAP Hybrids aplica porque todo el portafolio es escalable, tenemos clouds for customer que es donde cubrimos la parte de ventas y servicios. Commers, para el desarrollo de ventas a través de la web para segmentación de clientes y campañas. En realidad, cualquiera de estos productos son aplicables para el mercado nicaragüense porque precisamente son escalables, el cliente puede empezar con un módulo, con una funcionalidad y luego, a través del modelo de servicio, ir adquiriendo cada vez más funcionalidades que vayan cumpliendo sus necesidades y vayan abarcando mucho más.

¿Qué expectativas tienen con estos sistemas en la región?

William: Como representantes nosotros estamos apostando a crecer en número de clientes no solamente en Centroamérica, sino también en Nicaragua, poder apoyar en los procesos de negocio de cada una de las empresas brindando tecnología de última generación y digamos que nuestra expectativa es hacer que las cosas funcionen mejor, que la vida sea mucho más fácil, la de las personas que trabajan para las empresas, que sus procesos sean más cortos, que puedan compartir mucho más tiempo con sus familias que tener que estar trabajando 8 o 10 horas en procesos de negocios complicados y robustos. Por eso, muy orientado y ligado al tema de nuestra organización, lo que queremos hacer es que las cosas funcionen mejor, brindando una mejor experiencia de los usuarios y una mejor calidad de vida.

¿Qué efecto tendrán estas tendencias en las empresas y sus colaboradores?

William: Bueno, realmente el usuario va a tener la capacidad de que puede ofrecer una optimización y eficiencia en sus labores, tener la capacidad de mostrar a la empresa, planes progresivos de mejora que le van a permitir tener un mejor cumplimiento en su función, en sus áreas funcionales y obviamente, poder tener la capacidad de entregar mejor experiencia de uso con las nuevas herramientas digitales.

Hans: Nosotros como GBM, lo que queremos es colaborar con las compañías nicaragüenses siendo aliados estratégicos, no solamente proveedores de software, y de esa manera, poder brindarle tanto a usuarios como a compañías lo que se mencionaba: más tiempo para enfocarse en las labores que importan, más tiempo para hacer negocios, más tiempo para hacer sus procesos del día a día, más tiempo para familia. Olvidarnos de la parte administrativa, que es lo que muchas veces consume mucho más tiempo y no aporta a la organización y con esta herramienta creo que lo podremos lograr.