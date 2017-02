“Nicaragua necesita jóvenes que quieran explotar sus ideas”

Horacio Lovo se desarrolló desde su adolescencia en un ambiente que lo alentaba a ser positivo, perseverante y sobre todo, crear proyectos que brindaran valor al país y a él como persona.

Para Lovo el emprendimiento “es una responsabilidad social de devolver un poco de lo que hemos recibido, la ayuda, los espacios brindados, el conocimiento adquirido, en fin, todo lo que contribuye a forjarnos como individuos autónomos y de bien para la sociedad”.

En 2016 concretó un proyecto que había ideado desde hace algunos años. Se trata de Millennium una plataforma para optimizar los procesos logísticos de las empresas de distribución masiva. Desde entonces ha encontrado muchos retos en el camino pero ha salido adelante gracias a su espíritu positivo y ganas de salir adelante.

¿En qué consiste el servicio que ustedes brindan?

Nosotros nos llamamos Millennium, con esto lo que intentamos hacer es un tributo a los millennials, que ha sido una generación muy apasionada por lo que hace y que quiere crear valor en las sociedades donde se desarrolla. De ahí nació el nombre. Con este emprendimiento lo que buscamos es automatizar los procesos logísticos de la empresa privada, para eso tenemos un software de ruteo, que es el primer producto que estamos sacando. Este software lo que hace es tomar a todos los clientes de una empresa, por ejemplo Ocal, Unilever, entre otros; es decir, todo lo que sea consumo masivo. Luego eso se agrega a camiones y se crea una ruta al transportista, de manera que se reduzcan distancias y con ello se minimizan costos de combustible, horas extras del personal, no hay necesidad de subcontratar y se aprovecha al máximo el camión. Se genera entre el 10% y 30% de ahorro en los costos de la empresa. Todo lo hacemos con base en inteligencia artificial, utilizamos algoritmos de base mundial para lograr ese balance entre todos los objetivos que tenemos.

¿Cómo y cuándo surgió la idea de este emprendimiento?

La idea la tenía desde hace varios años, desde que volví de Taiwán donde cursé estudios en logística. Siempre me ha apasionado este tema y me he relacionado con personas de esta misma área y mirábamos la necesidad que siempre ha tenido la empresa de utilizar o acceder a estos software, porque los precios que ofrecen los proveedores internacionales son prohibitivos y aquí no existe una oferta local. Esto viene relacionado con el desarrollo tecnológico que tenemos en el país. Entonces ver esas necesidades nos hizo buscar la manera de contribuir a que la empresa privada se fortalezca en esta área y el año pasado dijimos “este trabajo se tiene que hacer” y así desarrollamos la plataforma hace unos meses y hemos obtenido bastante aceptación. Podría decirse que desde julio de 2016 estamos completamente inmersos en la empresa.

¿Qué retos se les han presentado en el camino?

El principal reto ha sido desarrollar confianza en las empresas, todo mundo quiere que hayamos tenido previos clientes o experiencias. Crear movimiento y acción es un gran reto, entonces lo que hicimos al principio fue “una implementación” en una empresa: sin ningún costo trabajamos con ellos durante cierto período solo para probarles que iban a reducir sus costos en un 10%. Eso nos ayudó un poco.

¿Aparte de reducir los costos operativos, qué otros beneficios ofrecen?

La manera tradicional de coordinar los traslados es bastante manual, es muy intensiva y absorbente para las empresas. Por ejemplo, una empresa que distribuye productos a nivel nacional en súper mercados y pulperías podría tomarse hasta un turno de ocho horas para realizar esta planificación y con nuestro software eso se logra en cinco minutos máximo.

¿Cómo ha sido el desarrollo de la empresa desde julio pasado hasta la fecha?

Primeramente iniciamos con la creación y desarrollo de la plataforma, hemos interactuado con varias empresas y algunas nos dieron sugerencias de cosas que podemos cambiar e incluir en la plataforma, por ejemplo crear una pestaña exclusivamente para costos de las rutas de cada camión. Esos cambios los concluimos en diciembre y en enero ya logramos la primera venta de la versión 1.0 que pronto estará en implementación.

¿Qué significó ser parte de los finalistas del Nica Tech Summit 2017? ¿En qué les ayudó esta experiencia?

Fue un gran honor, una excelente noticia saber que éramos de los finalistas, ya que el área de la tecnología es bastante competitiva. Pero lo principal fue compartir nuestra visión, que es contribuir al desarrollo de las empresas. Y nos ayudó a que empresas en el ramo del consumo masivo se dieran cuenta de nuestra plataforma y eso ha facilitado la adquisición de clientes, de hecho ya tenemos varios prospectos que los iremos desarrollando paulatinamente.

¿Qué otros ajustes han tenido que realizar en la empresa o la plataforma, además del que ya mencionaba, para optimizar sus servicios?

Hemos creado mapas de las rutas, también mapas por cada camión y cliente. Ahorita estamos muy emocionados por las sugerencias que nos dio una empresa y en unos seis u ocho meses que saquemos la versión 2.0 probablemente nos estaríamos enlazando con Waze (es una aplicación de tránsito y navegación basada en la comunidad más grande del mundo), así tendríamos información de tránsito real para el conductor del camión. Pero eso será a su debido tiempo, ahorita estamos trabajando en el portafolio de clientes.

¿Cómo ve el emprendimiento en el país?

En los últimos años el emprendimiento ha dado un vuelco, se ha apoyado de manera significativa los proyectos que surgen, pero aun necesitamos más jóvenes con coraje que quieran sacar esas buenas ideas que tienen, necesitamos oportunidades de crear confianza, que alguien nos diga “yo voy a ser tu primera experiencia”, para que de esa manera el emprendedor vaya creando valor. Los emprendimientos tienen muchos retos, vulnerabilidades, pero si querés lograr algo, tenés que ir con el corazón y tirarte de cabeza.