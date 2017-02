“Es cuestión de crear y tener ganas de hacer algo diferente”

Nadhesda Morales es una joven de 30 años de edad, estudio Gestión y Desarrollo del turismo en la Universidad Centroamericana (UCA), luego estudio un posgrado en Formulación en Gerencia y Evaluación de proyectos.

Nadhesda, una mujer que decidió emprender con su microempresa Verde Morena, aproximadamente hace un año decidió impulsar una tienda virtual. Ahora nos cuenta las metas alcanzadas y un poco más de su empresa que tiene un toque verde.

¿Qué es Verde Morena?

Es una microempresa joven, que respeta el medioambiente y busca reutilizar lo desechado mediante la innovación y la creatividad. Creamos e innovamos utilizando telas de camisetas como materia prima.

¿Cómo surgió Verde Morena?

Gracias a Dios tengo trabajo, me dedico a lo que estudié, en el campo hay mucho trabajo, pero un día de tantos me dio ganas de reutilizar una camiseta vieja que tenía e invente un collar, me lo lleve al trabajo y a todas mis amigas les gustó, entonces, me preguntaron donde lo había comprado y de ahí me nació la idea de emprender con Verde Morena.

¿Qué ofrece Verde Morena?

Como ya había mencionado antes, Verde Morena es un emprendimiento nicaragüense nacido de la necesidad e innovación, entonces, lo que yo hago es agarrar las camisetas viejas y creo collares, pulseras, aretes. Realmente hago todo lo que se me ocurre.

¿Cómo han recibido los clientes a Verde Morena?

¡Gracias a Dios, muy bien!, como mi tienda es virtual las personas hacen bastante pedido y realmente me va muy bien, tengo mi empleo en oficina y después que salgo de ahí llego a mi casa y sé que llego a trabajar en los pedidos que las personas me hacen, a veces duermo solo cuatro horas por tanto trabajo que tengo.

¿Cuál es la materia prima que utiliza para hacer los accesorios de Verde Morena?

Realmente solo hilo, aguja y tela de camisas de las que ya no utilizo (risas), no necesito mucho y eso es lo que me gusta, porque innovo, reutilizo, emprendo y no tengo que gastar mucho dinero, solo es cuestión de crear y tener las ganas de hacer algo diferente.

¿Con cuánto presupuesto emprendió su pequeña empresa?

Con poco, realmente no recuerdo, quizá solo 500 córdobas, porque lo que hice fue quitarle a mi novio, todas las camisetas que no se ponía y de ahí crear todos los collares y los fui vendiendo poco a poco, empecé a venderlos en la oficina de trabajo y como miré que era un buen negoció decidí echarle más ganas y trabajar para todas las personas que les guste lo que ofrezco.

¿Cuáles han sido las dificultades que ha pasado, con Verde Morena?

El tiempo, a veces no me da tiempo de hacer todo los encargos de las personas, me piden accesorios a su gusto, y entonces como realizo variedad y únicamente soy yo, a veces no me da tiempo, o quizá las personas quieren su pedido en el día y como mi novio hace las entregas igual a veces no le da tiempo solo a él.

¿Qué ha sido la más fácil para Verde Morena?

Tal vez no es lo más fácil, pero si lo más accesible, y creo, que es la creación e innovación de los productos como tales, como me gusta, invento fácilmente, simplemente como que fluye.

¿Qué proyectos tiene con Verde Morena?

Me gustaría crear mi tienda con establecimiento físico, quizá no lo lograré este año, pero para el año próximo lo lograré Dios primero, quiero contratar personal, generar empleo. Ya estoy pensando como contratar a alguien que me ayude en la elaboración de los accesorios y alguien que me ayude con los pedidos a domicilios.