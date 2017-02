Se capacitan en estudios de precios de transferencias

Las oficinas de administración que hacen los informes fiscales de las empresas deberán presentar un estudio de precios de transferencias en la próxima declaración anual del Impuesto sobre la Renta (IR).

Por tratarse de una operación novedosa, los encargados de esa gestión deben prepararse para entregar ese informe, previendo no caer en “desventajas”, explicaron expertos en el tema.

“Las reglas sobre precios de transferencias entrarían en vigencia en enero (pasado), sin embargo, se prorrogó para que entraran en vigencia el primero de julio. Es un tema sumamente importante para las empresas y para el país. Los profesionales de la administración, los profesionales que brindan servicios fiscales, los auditores, tenemos que capacitarnos para analizar bien este tema que es complejo”, valoró Donald Herrera Pérez, auditor corporativo del Grupo SER.

Herrera participó en el seminario “Precios de Transferencia y su aplicación en Nicaragua”, dictado por la firma internacional BDO el pasado viernes en un hotel capitalino.

“Los principios generales de los precios de transferencia es que haya una libre competencia, que no hayan operaciones que le permitan a empresas del mismo grupo, en alguna medida, ocultar sus ganancias o buscar pagar un impuesto más bajo en otro país, ahí es donde la ley regula”, señaló Herrera.

“Así como lo he dicho se oye sencillo, pero en realidad el fisco va a pedir una serie de información o mejor dicho un estudio de precios de transferencia que se le tiene que presentar cuando se haga la declaración fiscal en marzo del 2018. Tienen que tener listos sus estudios, porque los va a requerir el fisco. El que no los tenga, va a estar en desventaja obviamente”, explicó el auditor.

MUCHA “QUIETUD”

Carlos Camacho, socio director de impuestos de BDO, observa en el país “una peligrosa quietud” en los operadores empresariales vinculados al tema. Camacho fue el principal conferencista en el seminario del viernes y consideró que en este momento en Nicaragua los empresarios ya “deberían tener resuelto el tema de los precios de transferencia”.

“El reglamento en materia de precios de transferencias todavía no ha salido, no ha sido publicado, sin embargo, la aplicación de la ley no está supeditada a la espera de la publicación del reglamento. Me parece que hay una peligrosa quietud. Aún no se dan cuenta que todas las fechas se cumplen, no importa lo lejano que parezcan. Se puede decir que de febrero a julio hay tiempo para prepararse, pero nuestra experiencia indica que ya es tardísimo”, sostuvo Camacho.

El experto explicó que en todos los países de la región se aplican estudios de precios de transferencias y Nicaragua “es el último en la cola” en referencia a la entrada en vigor de esta norma.

La aplicación de los precios de transferencia no “debería tener ningún impacto comercial”.

“Las partes (comerciales), van a seguir siendo libres en la transacción de carácter comercial, no debería afectar el precio al que pactaron o van a pactar para sus exportaciones o importaciones”, valoró Camacho.

En el seminario participaron “alrededor de 80 profesionales, representantes de distintas compañías”, informó por su parte Samuel Borge, socio director de BDO.

“Las empresas que tienen transacciones con compañías vinculadas y relacionadas en el exterior, o con zonas francas establecidas a nivel local, deben anticipar el análisis de las transacciones que estarían sujetas a un estudio de precios de transferencia”, agregó Borge.

“El precio de transferencia no se vincula a un producto en particular, sino a las transacciones que puedan realizarse entre una compañía local y una compañía internacional, pero que son compañías relacionadas”, recordó.

Borge reconoció que “este es un tema novedoso para Nicaragua y ha generado cierta incertidumbre”.

“No se conoce con precisión cómo va a impactar en los estados financieros de cada compañía. Una de las inquietudes de los empresarios son los costos en los que van a incurrir para hacer un estudio de precios de transferencias”, acotó.