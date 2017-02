Empresarios le entran a los precios de transferencia

El próximo 30 de junio entrará en vigencia la aplicación de los precios de transferencias, estipulada en la Ley 822 (Ley de Concertación Tributaria), pero para muchos el tiempo comienza a correr en contra de las empresas que tendrán que presentar un estudio sobre los precios de transferencias a la autoridad fiscal.

Alfredo Artiles, socio-director de KPMG Nicaragua, señaló ayer durante un taller sobre el tema que los precios de transferencias ya se han implementado en los otros países de Centroamérica.

“En Nicaragua aún no se ha implementado y vamos a ser los últimos en la región en hacerlo. Lo que hemos observado es que aún existe en el sector privado esa necesidad de conocimiento. Es un tema que impactará de manera directa en los impuestos que se van a pagar y que se tienen que pagar correctamente, por lo que es importante conocer la legislación”, opinó Artiles.

El socio-director de KPMG en Nicaragua señaló que van a tener que ver con la aplicación de precios de transferencias empresas que tengan transacciones con partes relacionadas, empresas que tengan cierto perfil de transacciones internacionales o incluso empresas locales.

Benjamín Hernández, especialista en temas fiscales, dijo que los precios de transferencias son aquellos que se pactan tanto en las ventas como en las compras de bienes o servicios entre partes relacionadas, entendiéndose como partes relacionadas una empresa que tiene una compañía matriz en el exterior y una que tiene compañía subsidiaria en Nicaragua.

La Ley 822 (Ley de Concertación Tributaria) establece el tema de los precios de transferencias. El artículo 93 de esa ley establece que “las operaciones que se realicen entre partes relacionadas, así como las adquisiciones o transmisiones gratuitas, serán valoradas de acuerdo con el principio de libre competencia”.

Hernández explicó que los precios de transferencias iban a entrar en vigencia el 1 de enero de 2016, pero se prorrogó posteriormente, por medio de una reforma (Ley 922), hasta el 30 de junio de este año.

Artiles señaló que hay que provocar un mayor interés sobre el tema en este momento, para estar listos cuando se vaya a aplicar la legislación, recordando que la costumbre del nicaragüense es dejar todo para última hora. “Y esa última hora ya está llegando y con un tema como este no podemos esperar para el final. Tenemos que empezar a trabajar desde hoy”, afirmó Artiles.

La especialista Teresa Quiñones, socia y responsable de Precios de Transferencias de KPMG para México y Latinoamérica, explicó que se trata de una nueva regulación fiscal y lo que el país busca es cerciorarse de que los contribuyentes nicaragüenses que celebran transacciones dentro de las compañías del mismo grupo paguen los impuestos que deben con base en las funciones que realiza, los activos que utiliza y los riesgos que asume.

“Lo que se trata es que se paguen los impuestos justos en cada jurisdicción fiscal, por cada contribuyente”, señaló Quiñones.

“Lo que se trata de hacer con esa regulación es evitar que vos digás: 'como en Panamá se paga menos impuestos, entonces vamos a generar la utilidad en Panamá y no vamos a generar la utilidad en Nicaragua'. Lo que busca esta regulación es que a Panamá le toca una parte de la utilidad y a Nicaragua le toca otra parte de la utilidad. Y esa parte de la utilidad que le toca a Nicaragua debe pagar los impuestos debidos en Nicaragua”, agregó.

Reto

Para la experta, Nicaragua no se puede quedar rezagada en el tema.

“Sí es un reto. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista de una auditoría, es una auditoría relativamente compleja, que puede llevar mucho tiempo la fiscalización. Pero, es un tema que hoy como países no necesariamente podemos quedarnos al margen ¿Por qué? Porque, como en el caso de Nicaragua, fue lo mismo que le pasó en su momento a México con Estados Unidos. El principal socio comercial de México es Estados Unidos. Si Estados Unidos ya tenía esa regla y México no la tenía, qué iba a pasar. Me iba a preocupar pagar impuestos en Estados Unidos y no en México”, explicó.

“Ahora que todos los países de la región la tienen, Nicaragua tiene que establecer sus reglas o de la otra forma qué más da lo que pase en Nicaragua. Cumpliría todas las otras reglas, pero las operaciones con partes relacionadas no necesariamente estarían reguladas”, añadió sobre el caso de Nicaragua Quiñones.

La experta mexicana dijo que las autoridades fiscales también tienen que estar preparadas para hacer auditorías, como cuando se cambian las reglas relacionadas con los impuestos sobre la renta o demás impuestos, que se tienen que adaptar a las nuevas reglas.

“Yo la verdad es que sí creo, viendo las tendencias en la región, que el impase las autoridades fiscales nicaragüenses lo están aprovechando para ponerse al día y cuando sea el primer año de obligación yo no dudo que un poco tiempo después habrá auditorías en la materia. Es lo que hemos visto en Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá y demás (países). Yo sí creo que llegó para quedarse”, opinó.

Claros

La especialista dijo que lo importante por ahora es que los contribuyentes estén claros de en qué consiste la nueva regulación.

“Yo por lo menos soy 100% adversa al riesgo. Lo último que quiero es tener una auditoría y que me digan que no estoy cumpliendo. Entonces, para eso lo que yo hago con todos mis clientes es un análisis antes de que empiece la regulación. Si están bien, sigo corriendo, seguir operando como estaba operando. Pero si de repente me sale alguna duda, tengo tiempo para investigar o tengo tiempo para hacer un determinado cambio. Por ejemplo: 'A ti te estoy vendiendo a 180 días y a mi parte relacionada le estoy vendiendo a 120, y eso me crea una distorsión. Bueno, pues simplemente ajusto el plazo y no hay mayor problema'. Pero básicamente hay que identificar que las compañías están cumpliendo con la norma antes de que resulte aplicable”, explicó Quiñones.

En tanto, Rosendo Mayorga, vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), explicó que “los precios de transferencias son los que pactan las empresas en la transferencia de bienes o servicios, desde su origen hasta el comprador final”.

Dijo que se usarán cinco diferentes medidas para saber cuánto es en realidad el costo verdadero del impuesto de un producto y que las empresas paguen el impuesto justo sobre el producto.