Siboif afirma: sistema financiero está sólido

El sistema financiero nacional “está sólido”, indicó Víctor Urcuyo, superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), al presentar un informe de la gestión realizada por la institución que dirige durante el año 2016 a los diputados en el plenario de la Asamblea Nacional.

“Los activos totales de los bancos y financieras sumaron C$217,786.3 millones en 2016, incrementándose en 17.1% respecto a 2015. La cartera neta por C$143,510.4 millones reflejó el mayor crecimiento con C$22,499.9 millones (18.6%), seguido de las inversiones en valores netas con saldo de C$21,087.9 millones, que reflejaron un incremento de C$5,526.8 millones (35.5%)”, cita el documento presentado por Urcuyo a los legisladores.

El informe detalla que “el crédito continúa concentrado mayormente en el sector comercial con el 36.5%, los créditos de consumo con 26.8%, industriales el 11.5% e hipotecarios el 13.1%”.

El documento también detalla que “los pasivos de los bancos y financieras sumaron C$192,800.1 millones, reflejando un incremento de 16.5% respecto a 2015.

El mayor crecimiento correspondió a la captación de recursos con otras instituciones financieras, registrando un saldo de C$37,595.6 millones, con un incremento interanual de 66.2%. Por su parte, los depósitos del público con un monto de C$145,144.1 millones refleja un crecimiento de 8.6% respecto a 2015”.

“Contamos con un sistema financiero sólido, con indicadores financieros estables, con una excelente calidad de activos y liquidez, además de una adecuada suficiencia patrimonial e índice de rendimientos satisfactorios”, reiteró Urcuyo ante los diputados

La “solidez” actual del sistema financiero nacional “genera mayor confianza a nuestros depositantes, lo cual se ha logrado a través de una supervisión efectiva, proactiva, dinámica, preventiva y por una constante modernización de acuerdo con las mejores prácticas internacionales de supervisión”, valoró Urcuyo.

El superintendente respondió a las inquietudes de cinco legisladores. Odel Incer le pidió datos sobre el financiamiento, con base en Ley de Fomento a la Producción de Granos Básicos y Ajonjolí, y Adilia Salinas dijo estar “preocupada porque el crédito se acelera más que los depósitos”.

En cambio, Walter Espinoza pidió detalles sobre las acciones para dar respuesta a las “quejas de los usuarios” del sistema financiero, mientras Azucena Castillo preguntó por qué las tasas de interés son más altas en Nicaragua que en el resto de la región.

“Sobre el financiamiento a los granos básicos, especialmente a ajonjolí, no tengo información específica sobre cada rubro. Si entran en la página web de la Superintendencia de Bancos, que creo que todos deben visitarla de vez en cuando, ahí se darán cuenta de todos los rubros específicos”, señaló Urcuyo.

“Es muy importante tener en cuenta que el financiamiento al sector agrícola se ha mantenido estable en un 9%, podría ser mayor, pero nosotros como supervisores no podemos obligar a las entidades financieras, la responsabilidad que nos puede caer es enorme”, agregó el superintendente.

“¿Por qué el financiamiento es mayor (que los depósitos)? Por una sencilla razón , los bancos están usando 20% de sus pasivos de préstamos externos y solamente el 77% de los depósitos nacionales, ahí hay una relación de rentabilidad versus solvencia y esa es la razón por la cual ese fenómeno (préstamos más acelerados que los depósitos) sucede. Eso no me preocupa en lo absoluto porque lo estamos monitoreando constantemente”, mencionó Urcuyo.

El titular de la Siboif afirmó tener “un personal muy calificado que no solamente está envuelto en los problemas de atención a los usuario, pero hay usuarios que no llegan a la Superintendencia y ya no podemos hacer nado por eso, pero los que llegan, y si lo ven en el informe, verán el incremento que ha tenido (la atención al público). Nos enfocamos en lograr mayor acercamiento a los usuarios”.

“La cantidad de quejas incrementaron y así fueron las soluciones. Por aquellos usuarios que no llegan a la Superintendencia no podemos hacer nada. También promovemos ante las instituciones financieras el tener un buen comportamiento para evitar los problemas, pero es casi imposible esa educación constante porque muchas veces no son los gerentes.

