Más pasajeros vuelan en la ruta México-Managua

La aerolínea mexicana Aeroméxico logró transportar el año pasado unos 52,000 pasajeros entre Managua y Ciudad de México.

Eso significó un crecimiento de 16%, con respecto a 2015, según Jorge Goytortua Bores, director corporativo de ventas de la aerolínea.

El crecimiento en cantidad de pasajeros y las expectativas de crecimiento de los negocios mexicanos en Nicaragua, así como del turismo, hicieron que Aeroméxico apostara con más fuerza este año por este país y abriera un segundo vuelo diario entre Managua y Ciudad de México, del cual habla Goytortua Bores en esta entrevista.

El pasado 7 de febrero Aeroméxico comenzó a ofrecer un segundo vuelo diario entre México y Nicaragua, ¿cuál ha sido el motivo de esa decisión?

El motivo evidentemente es el gran resultado que hemos tenido con la operación de Managua. Solamente en el año 2016 crecimos un 16% en el número de pasajeros, con respecto a 2015.

Esta ruta la iniciamos a finales de 2014 y de inmediato tuvo una gran respuesta de toda la comunidad nicaragüense. Tuvimos rápidamente el número de asientos y después el número de vuelo y esto nos llevó a tener ese incremento. Así que ha sido una ruta muy interesante para nosotros y que nos incentivó a tener más cantidad de asientos e incluir este segundo vuelo (diariamente).

Lea: Aguerri destaca importancia de conexión aérea con México

Un segundo tema es, el cual es bien importante, que es evidente que el intercambio económico entre ambos países sigue creciendo en forma sustancial. Empresas mexicanas están invirtiendo en Nicaragua y la conectividad que podemos ofrecer es un vínculo muy importante para el turismo y para los negocios entre ambas naciones. Pues todo esto nos motivó a abrir este (segundo) vuelo.

¿Cuántos pasajeros transportó Aeroméxico por esta ruta en 2015 y 2016?

En 2015 transportamos 44,000 pasajeros, y en 2016 cerramos con 52,000 pasajeros. Así que es un incremento de 16%.

¿Cómo queda la oferta de Aeroméxico para Nicaragua con ese segundo vuelo diario que comenzaron a brindar?

Son dos vuelos diarios. Uno sale de Managua a las 12:55 horas y llega a Ciudad de México a las 3:55 de la tarde. Y el segundo vuelo sale de Managua a las 19:30 horas (7:30 de la noche) y llega a México a las 22:30 horas.

Esto nos da la oportunidad de que alguien pueda salir a las 9:00 de la mañana de la Ciudad de México, llegar a mediodía (a Nicaragua) y tener un par de juntas de negocios; y si quiere regresar el mismo día, pues regresa a la Ciudad de México a las 22:30 horas.

Algo muy interesante que estamos apostando en este vuelo tiene que ver con las conexiones que Aeroméxico ofrece a partir de nuestro “hub” (Centro de conexión) en la Ciudad de México. Ya en el año 2016 vimos un incremento muy importante de pasajeros a lugares como San Francisco, Los Ángeles, Washington, Nueva York (Estados Unidos) y Vancouver (Canadá).

Ahora este segundo vuelo va a reforzar precisamente el tener mejores conexiones. Por darte un ejemplo, nosotros tenemos operaciones muy importantes a media noche. Tenemos vuelos a Ámsterdam, París, Londres, Toronto, Vancouver, Montreal, Nueva York, Chicago, y ahora con este nuevo vuelo que llegará a México a las 22:30 horas se permitirá una conexión muy rápida a todos esos destinos.

De esas posibilidades de conexión que permite aeroméxico habló el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, el pasado miércoles. ¿Se abren posibilidades también a algunas ciudades asiáticas?

Es un muy buen comentario el que hizo el presidente (del Cosep) porque en efecto los vuelos que nosotros tenemos a Canadá, a tres destinos y próximamente a cuatro destinos (en ese país), pueden enlazarse a través de este segundo vuelo. También, por ejemplo, el vuelo a Tokio y Shangai sale de Ciudad de México a media noche.

Algo muy importante es que permitirá no tener que ir a Estados Unidos, y tener que solicitar una visa, para ir de tránsito a un tercer país. Aquí en México se podrán hacer todas las conexiones de manera más sencilla.

También: Aeroméxico cumple un año de operar en Nicaragua

¿Cómo ha sido su experiencia en Nicaragua, desde 2014, cuando reanudaron sus vuelos entre México y Nicaragua?

Ha sido un gran acierto. La verdad estamos muy contentos y muy agradecidos con la comunidad nicaragüense; con las autoridades y con la comunidad turística, porque hemos tenido un gran resultado. Nosotros, cuando anunciamos esto, era con un avión de 70 plazas, cinco días a la semana, y prácticamente a dos años de haber comenzado esta experiencia estamos ahora con doble vuelo diario y equipos de 99 pasajeros.

Así que esto habla del gran resultado que ha tenido y del compromiso que tenemos como Aeroméxico.

¿A qué tipo de mercado de pasajeros está apuntando Aeroméxico en Nicaragua?

Es un pasajero empresarial, un pasajero que trabaja para compañías multinacionales que están abriéndose en Nicaragua.

En el país ha habido inversiones muy importantes, como lo hizo Grupo LALA, América Móvil (Claro), como está Cemex, Femsa, y otras empresas mexicanas que están invirtiendo en Nicaragua, generando empleos. Son para nosotros objetivos primordiales ofrecer un producto mucho más robusto para este hombre de negocios.

Aprovechamos también la red de conexiones que tenemos dentro de México. Volamos a 45 ciudades en el país, que pueden conectar con estos vuelos.

En adición, estamos atacando el segmento que le llamamos de visita a amigos y familiares, y que llamamos también étnico. Ese tipo de pasajero viaja o vive en Estados Unidos y ha encontrado un aeropuerto muy amigable, porque toda la señalización está en español, conocemos y entendemos la cultura de nosotros, que somos hermanos centroamericanos.

En el segmento del turismo, aún está en desarrollo, pero hemos visto también a pasajeros nicaragüenses que encontraron en este vuelo una gran posibilidad de visita a lugares importantes en México como pudieran ser Puerto Vallarta, Mérida, Cancún. Es decir, ya estamos viendo nosotros pasajeros que están viniendo también de visita a nuestro país.

¿Cuánto ha crecido el pasajero étnico en sus estadísticas?

Es muy variado. Pero sí ha crecido. Te podría decir que en promedio, si comparamos lo que hemos crecido en San Francisco, Los Ángeles, Washington y Nueva York, estos pasajeros crecieron año contra año alrededor de un 50%.

¿Cómo evalúa Aeroméxico el crecimiento del turismo y de los negocios en Nicaragua?

Para nosotros es importante. Tenemos programas diseñados para promover los atractivos turísticos de los países, con una oferta muy específica. En el caso nuestro, el programa se llama “Gran Plan”. Y bueno, estamos desarrollando algunas estrategias para también desarrollar el turismo en Nicaragua.

Te interesa: Servicio aéreo entre Nicaragua y Emiratos Árabes Unidos

¿Cuál es el potencial de Nicaragua para Aeroméxico?

A nosotros nos gustaría seguir creciendo. Todo nuestro plan de 2017 evidentemente será consolidar esta segunda frecuencia. Es muy importante ir con mucha agresividad, pero también con mucho cuidado en estas expansiones para asegurar que nuestro éxito sea de largo plazo.

Así que básicamente lo que estamos buscando es posicionarnos con este segundo vuelo en 2017 y por qué no pensar en un crecimiento en 2018 y 2019, con más vuelos y con equipos de mayor capacidad.

En general, en toda la región centroamericana hemos visto un desarrollo importante. Hemos visto que empresas mexicanas y centroamericanas cada vez se hermanan más. Si no viéramos un gran potencial, no estuviéramos haciendo esta apuesta.

¿Qué tipo de inversiones realizan para abrir un vuelo directo con Nicaragua?

Para nosotros es difícil cuantificarlo. Pero te diría que estamos generando empleos en Nicaragua. Cuando una aerolínea vuela a un destino, no solamente cuenta la inversión de poner el avión, de tener equipo en tierra, un personal dedicado a la atención del vuelo, a la comercialización, sino que hay otros muchos factores que impactan el hecho de tener un vuelo.

Por ejemplo, en esta cadena de valor evidentemente se benefician aeropuertos, prestadores de servicios de los aeropuertos, los mismos restaurantes, estacionamientos y todo lo relacionado con el aeropuerto; hoteles, donde no solamente se quedan los turistas, sino también las tripulaciones, etcétera. Un vuelo realmente genera un gran derrame económico en todos los sentidos.

¿Brinda algún incentivo o facilidades Nicaragua para que compañías como Aeroméxico incrementen sus operaciones en el país?

Nos brindaron facilidades y tuvimos un programa de incentivos con el aeropuerto cuando se arrancó el vuelo. Es una práctica a nivel mundial, en donde ayuda con temas de rentas e incentivos básicamente en el aeropuerto.

Una vez iniciado un vuelo, realmente ya no se dan incentivos adicionales, sin embargo, la gran oportunidad aquí es poder trabajar con ministerios de turismo y economía para seguir promoviendo los vuelos. Nosotros somos una compañía que tenemos una gran responsabilidad respecto a ello y siempre los apoyo se buscan cuando se va a iniciar una ruta, pero una vez que estamos ahí y estamos funcionando, tenemos un gran compromiso y ya no vamos a pedir apoyos cuando ya no son necesarios. Más bien pensamos en tener una filosofía de negocios en la que a todos nos vaya bien y que podamos cumplir con ese rol que Aeroméxico ha venido desarrollando por más de 82 años, que es en primera instancia conectar a México, pero conectarlo con las diferentes regiones de nuestro planeta.

El año pasado crecimos en número de pasajeros, a partir de tener más oferta, en Guatemala, en 35%; en la Habana, 40%; en Panamá, 60%. Hemos creado una gran red de conectividad a Centroamérica, para que pueda estar mejor conectada la región, para que puedan aprovechar las oportunidades y todos ganemos.

El presidente del Cosep también mencionó que el segundo vuelo de Aeroméxico se está desarrollando sin problemas. ¿Cuál es su comentario a esa declaración?

Yo creo que es acertada la opinión del presidente del Cosep. El vuelo está mostrando demanda y evidentemente cuando se duplica la oferta de un día para otro el resultado tiene una curva de maduración, pero estamos contentos. Creemos que va a ser algo que seguirá fructificando y solidificando nuestra penetración en la región.

Además: Cosep aboga por “atender” terminal aréa nacional

¿Quién es?

Jorge Goytortua Bores

Cargo: Director corporativo de Ventas de la aerolínea.

Es licenciado en Administración de Empresas Turísticas. Se graduó en la Universidad del Valle de Atemajac en Guadalajara, Jalisco (México). Cuenta con diplomados en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y del Tec de Monterrey.

Tiene 24 años de experiencia en la industria de la aviación y el turismo, tanto en el ámbito operacional como en el área comercial y negocios internacionales.

Ha sido presidente del Comité de Gerentes de Aeropuerto en Manzanillo (México), vicepresidente de la Asociación de Aerolíneas de Guadalajara y miembro de la Junta de la Cámara de Comercio de Estados Unidos–México en la región sur de California.