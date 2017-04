Aerolíneas buscan ruta Costa Rica - Granada

A menos de un mes del inicio de operaciones de la aerolínea de bajo costo, Volaris, en Nicaragua, la cual cubre la ruta San José–Managua, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, manifestó que hay aerolíneas que han expresado su deseo de establecer vuelos entre Costa Rica y Granada, para lo cual se encuentran en un proceso de revisión.

“Se ha ido estabilizando poco a poco el vuelo de Volaris y en junio habrá un nuevo vuelo a otro destino que se va a anunciar en su momento, esto significa que vamos a ver más demanda de líneas aéreas en el aeropuerto. Estamos revisando”, indicó Aguerri respecto al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino.

Como parte de los esfuerzos para lograr una mejor conexión entre Costa Rica y Nicaragua, el dirigente de los empresarios informó que los Gobiernos de ambos países abrieron esta semana, en la jurisdicción tica, un edificio para la atención migratoria y de carga en el puesto fronterizo de Peñas Blancas.

Reunión

Además, adelantó que en estos días se reunirá en San José el sector turístico centroamericano y la próxima semana estará allá el sector empresarial con el Consejo de Ministros de Economía, dándole seguimiento a la agenda de integración regional. Ahí aprovecharán la oportunidad para plantear la solicitud de paso migratorio en El Naranjo y La Cruz. La presidenta de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Lucy Valenti; y la titular del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), Anasha Campbell, serán parte de ese encuentro.

En el plano nacional, el presidente del Cosep agregó que esperan llevar al seno de la comisión de turismo, el planteamiento de empresarios nicaragüenses de la Cámara de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística (Cantur) y de Canatur acerca de la situación en el municipio de San Juan del Sur. “San Juan del Sur no es la única playa de Nicaragua. Tenemos otras playas que no están siendo demandadas como antes y tenemos que pensar qué hacer para que no se concentre el turismo nacional en una sola playa. Tenemos Pochomil, Huehuete, Casares y La Boquita, donde debemos fomentar el turismo nacional”, destacó Aguerri.