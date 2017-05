GM reabre histórica factoría considerada el lugar de nacimiento de la empresa

General Motors (GM) reabrió hoy su histórica planta Durant-Dort Factory One en la localidad de Flint (EE.UU.), considerada el lugar de nacimiento de la compañía, tras cuatro años de renovación.



Aunque GM nunca produjo vehículos en Durant-Dort, la planta es considerada el origen de la empresa.



El edificio de ladrillo originalmente fue una fábrica textil pero en 1886 se convirtió en la sede de Flint Road Cart Co., una compañía de carruajes creada por los socios William Crapo Durant y Josiah Dallas Dort.

Posteriormente, Durant se hizo con la compañía Buick, que había empezado a producir los novedosos automóviles, y finalmente en 1908 fundó General Motors.

Mark Reuss, vicepresidente ejecutivo de GM, dijo en un comunicado que "Factory One inició la industria mundial del automóvil y fue el catalizador en la formación de General Motors".



"Preserva las historias de los visionarios iniciales que construyeron un nuevo sector en esta ciudad", agregó Reuss.



GM adquirió en 2013 el edifico de la planta y ha invertido alrededor de 3 millones de dólares para renovar las instalaciones.



Factory One será utilizada para realizar eventos y contiene 100.000 documentos históricos, fotos y artefactos de la compañía para uso público y gratuito, dijo GM.



Entre los documentos guardados en el archivo de Factory One se encuentra una carta enviada por una firma de abogados de Nueva York a Durant en la que le sugieren que nombre la nueva compañía General Motors.



El archivo ahora instalado en Factory One reúne materiales que anteriormente se encontraban en la Universidad Kettering de Flint.

Con la vista en los autos eléctricos

El gigante automotor estadounidense General Motors está listo para convertirse en el primer fabricante en obtener ganancias de los vehículos eléctricos, dijo el lunes un ejecutivo de la empresa.

La compañía lidera en el rubro al reducir el costo de vehículos eléctricos y ofrecer una versión accesible, señaló Mark Reuss, vicepresidente para desarrollo de productos en GM.

Los ingenieros han estado trabajando en reducir la masa y mejorar la eficiencia de la batería dado que no requiere tanta energía mover un vehículo más liviano, dijo.

"Ese es el mantra dentro del desarrollo de producto. Eso es en lo que todos nuestros ingenieros están trabajando", dijo Reuss a los periodistas.

Y mientras GM aumenta su producción de vehículos eléctricos, particularmente en China, donde tiene planes de introducir 10 modelos diferentes para 2020, lo que ayudará a bajar el costo de las baterías.

"Sabemos que a los clientes les gustaría manejar autos eléctricos pero no desean gastar, y por eso seremos la primera compañía en producir vehículos eléctricos rentables que la gente pueda pagar", dijo Reuss.