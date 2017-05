Centrolac se convierte en líder de marcas reconocidas

Tras la adquisición de los derechos de las marcas Parmalat y Santal este año, Lácteos Centroamericanos S.A. (Centrolac) se convierte en la empresa con las marcas tradicionalmente líderes del sector lácteo y de jugos. Ahora Centrolac cuenta con las marcas más reconocidas en el mercado nicaragüense por parte de los consumidores.

“Hace diez años solo había una marca líder de leche pasteurizada y era Parmalat, con un 90% de participación en el mercado”, afirma Alfredo Lacayo, presidente ejecutivo de Centrolac, quien sostiene que “con esto hemos logrado obtener la marca que tradicionalmente ejercía un liderazgo indiscutible en leche pasteurizada en bolsa plástica. Santal mientras estuvo presente en el mercado nacional fue la empresa líder de jugos, posición que confiamos recuperar en menos de cuatro meses. Por otro lado, nuestra marca Centrolac se convirtió en estos últimos diez años en la marca líder indiscutible de UHT.

Según Lacayo, “es una muy buena coincidencia que después de diez años tengamos una familia de marcas tan importantes en nuestro portafolio, como Matilde, la marca líder en bebidas lácteas en UHT; Santal, que confiamos va a recuperar su posición de líder en jugos; así como Parmalat, que estamos seguros va a recuperar su liderazgo en leche pasteurizada y Centrolac que sigue ampliando su liderazgo en leche UHT.

Paralelo a las marcas obtenidas, hay un portafolio bajo la sombrilla de las mismas y por ello Centrolac se muestra optimista y entusiasta con cada producto que va saliendo al mercado, refiere Lacayo, quien afirmó que “ya hemos sacado bajo la marca Parmalat la leche entera, la leche semidescremada, estamos próximos a lanzar el fresco de cacao, y bajo la marca Santal ya sacamos el jugo de naranja, vamos a sacar un néctar que es un ‘jugo’ más popular, más económico, y vamos a sacar otros jugos y otros néctares de otros sabores”.

“Entonces tenemos una casa de marcas destacadas en Nicaragua y eso nos da una fortaleza enorme en el mercado nicaragüense”, destaca el director ejecutivo de Centrolac, quien asegura que estos logros han sido gracias a la continua inversión de la empresa desde que inició operaciones en el 2007, cuando apenas eran 45 colaboradores y contaban con aproximadamente unos 400 proveedores.

MÁS LOGROS

Una década después Centrolac cuenta con una fuerza laboral de 350 colaboradores y alrededor de 1,300 proveedores. En cuanto a herramientas de trabajo comentó: “Vuando iniciamos solo teníamos la bolsa UHT Tetra Fino y ahora tenemos máquinas de hacer jugos, máquinas de envasar jugos, máquinas Tetra Brik, máquinas de hacer cremas, máquinas de llenado en UHT y en pasteurizado en todo tamaño, contamos con nuestra propia fuerza de distribución con camiones refrigerados y camiones secos. Entonces sí hemos invertido muchísimo dinero”.

Todas estas inversiones apuntan a la consolidación de la compañía no solo de productos lácteos y jugos, “sino que está evolucionando de ser una planta procesadora de leche a ser una planta de alimentos completos”, apuntó Lacayo. “Estamos entrando fuertemente en productos lácteos, no solo en leche sino en mantequilla, crema, leche agria, vamos a crecer en jugos donde nos vamos a meter de lleno a través de la marca Santal y nuestra distribución no solo va a vender los productos Parmalat, Centrolac, Matilde, Santal, sino que vamos a distribuir otros tipos de alimentos para abastecer con una gama completa de alimentos a nuestros más de 18 mil clientes a nivel nacional”, recalcó.

TECNIFICACIÓN

Una visión compartida entre la empresa y productores ganaderos es que sin materia prima no hay producto ni generación de riqueza, por lo que Centrolac en alianza con la empresa Cattle Hub se dieron a la tarea desde hace siete años de transferir tecnología nutricional y rentabilizar las fincas de los productores a través de técnicas de cómo mejorar el ordeño, reducir costos de producción e incrementar la producción de leche por hectárea.

“Con Cattle Hub hemos logrado aumentar la productividad por vaca en el verano, pasando de tres litros a 7.6 litros, y en el invierno de 4 litros a 9 litros por vaca. Eso ha hecho que los productores que trabajan con Cattle Hub sean más rentables”, aseguró Lacayo, quien afirma que alrededor de 280 productores de las zonas de Chontales, Boaco y Jinotega, principalmente, están dentro del programa actualmente.

Primera empresa láctea con energía limpia

INNOVACIÓN• A finales de abril, Lácteos Centroamericanos S.A. (Centrolac) inició a producir 650 vatios de energía limpia que es utilizada en sus procesos de producción, siendo la primera en Nicaragua y posiblemente de Centroamérica en el rubro de los lácteos en contar con un parque solar.

“Esto va de la mano con nuestro compromiso de ser una empresa socialmente responsable que busca continuamente cómo reducir nuestra huella ambiental”, afirmó Alfredo Lacayo, director ejecutivo de Centrolac, tras señalar que del mismo parque están obteniendo más del 50% de sus fuentes de energía renovable, utilizada en sus procesos industriales.

Esta es una idea que se tenía previsto realizar en el menor tiempo posible desde que iniciaron operaciones hace diez años y para ello la empresa ejecutó una inversión aproximadamente de un millón de dólares en la construcción de este parque solar y que viene a reforzar otra buena práctica ambiental desarrollada por la compañía: la planta de tratamiento de agua.

En dicha planta convergen las aguas negras y grises, las que después de una serie de intervenciones con alta tecnología las convierten en agua apta para consumo humano antes de ser regresada al manto acuífero, “igual o de mejor calidad que cuando fue extraída, devolviéndola de forma limpia al manto acuífero”, refirió Lacayo.